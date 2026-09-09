Ajmo se kupat

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Svečano otvoren novi bazenski kompleks u Španskom
U Zagrebu je svečano otvoren novosagrađeni bazenski kompleks Špansko, investicija vrijedna 32 milijuna eura građena od 2024. godine. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, šef Ustanove Upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić, izbornik Ivica Tucak i predsjednik Skupštine Matej Mišić istaknuli su važnost ovog višegeneracijskog projekta. Kompleks obuhvaća olimpijski i edukacijsko-rehabilitacijski bazen, saunu, wellness, fitness, korektivnu dvoranu te tribine za 300 gledatelja. U potpunosti je prilagođen osobama s invaliditetom. Za građane je otvoren od danas od 15 sati (uz jednake cijene kao i drugi gradski bazeni: 4 € dnevna, 1,5 € povlaštena), dok sportaši s treningom kreću 1. listopada. Index, tportal, Jutarnji