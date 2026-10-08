I službeno među zvijezdama

Međunarodna astronomska unija službeno je nazvala asteroid u Glavnom pojasu imenom “Dankobosanac”, u čast preminulog prof. dr. sc. Slobodana Danka Bosanca, istaknutog hrvatskog fizičara i osnivača Jadranske aero-svemirske asocijacije. Prijedlog za ovo prestižno priznanje podnio je astrofizičar Željko Ivezić, suosnivač A3 asocijacije i član tima koji je otkrio tijelo 2001. godine. Asteroidu treba oko pet i pol godina da obiđe Sunce. Ovaj čin odaje počast Bosančevom nemjerljivom doprinosu popularizaciji znanosti i razvoju domaće astronautike, osiguravajući mu vječni spomenik u prostranstvima svemira. HRT, “To je prekrasna i povijesna vijest za hrvatsku znanost, posebice astronautiku”, izjavio je Ante Radonić (Index)