Zemlja kao velika plaža

Jedna od vizija znanstvenika, koji rade na projektu Solid Carbon, jest izgraditi platforme na oceanima, na kojima bi se umjesto vađenja nafte, “ubrizgavalo” ugljični dioksid u morsko dno. Prema njihovim nacrtima, kroz vjetroturbine “usisavao” bi se ovaj plin iz zraka te pumpao u rupe na morskom dnu.

Ako bi sve išlo prema njihovu planu, CO2 zauvijek bi ostao pohranjen u stijenama na dnu oceana, a razliku od drugih tehnika skladištenja, ne bi dolazilo do vraćanja ugljika u atmosferu i daljnjeg zagrijavanja planeta. Zapravo, riječ je o prirodnom procesu, koji se već odvija na Zemlji jer su bazaltne stijene, kojima obiluju neke morske lokacije, vrlo reaktivne i sastavljene od metala koji skladište CO2 i kemijski se spajaju s njim te formiraju karbonatne minerale. Bazalt je razlomljen i porozan pa ostavlja dovoljno prostora za nove karbonate koji mogu popuniti praznine. Green