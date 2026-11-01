Zemlja kao velika plaža
Svemirski suncobran za hlađenje Zemlje: Znanstvenici planiraju štit u L1 točki
Znanstveni konzorcij Planetary Sunshade Institute objavio je detaljnu analizu planova za izravnavanje klimatske krize postavljanjem masivnog „planetarnog suncobrana” u svemiru. Postavljanjem oko 5000 satelita u prvu Lagrangeovu točku (L1), 1,5 milijuna kilometara od Zemlje, blokirao bi se jedan posto Sunčeva zračenja i snizila globalna temperatura za jedan Celzijev stupanj. Iako bi pothvat zahtijevao 70 milijuna tona materijala s Mjeseca i 20 do 40 godina razvoja, smanjenje troškova lansiranja čini ga izvedivijim. Pobornik ideje je i Elon Musk, no kritičari upozoravaju na rizik zagađenja raketa i skretanje pažnje s nužnog smanjenja emisija. Jutarnji