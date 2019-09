Obreo sa, dakle, Mile u Beogradu – ide li on uopšte u Bosnu – i kaže Mile da bi u sastav neke buduće Srbije „trebalo da se nađu četiri većinske srpske opštine na Kosovu, uža Srbija, Vojvodina i Republika Srpska.“ Think big, bato, jašta. Da je to Mile izgovorio na onom čuvenom mestu u Hajd parku, ni po jada, ali je to izgovorio u regionu u kome zbog međe pomerene 50 cm, lete glave. To što je Mile rekao – po običaju pola u ozbiljnoj šali komici, pola u neozbiljnoj zbilji, pa šta ispadne – znači samo jedno: još jedan rat za Veliku Srbiju – piše Svetislav Basara neki dan za Danas.