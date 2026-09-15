Švicarska okreće leđa Microsoftu: Država prelazi na openDesk - Monitor.hr
Prekjučer (12:00)

I softverski neutralni

Švicarska okreće leđa Microsoftu: Država prelazi na openDesk

Švicarska savezna administracija pokrenula je pilot-program težak 9 milijuna franaka kojim do kraja 2027. seli 3.000 računala na njemački uredski paket otvorenog koda openDesk. Cilj je postizanje digitalnog suvereniteta, slijedeći primjere Danske, Francuske i Njemačke. Dok su obrada dokumenata i pošta prošle test bez problema, videokonferencije su ponovno pokazale slabost u odnosu na Microsoftove alate. Ipak, uz podršku zakona iz 2024. godine, Švicarska hrabro kreće u digitalnu neovisnost. Bug


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  • Microsoft: Nikada nije imao veze s garažom. Bill Gates i Paul Allen tvrtku su osnovali u motelu Sundowner u Albuquerqueu i studentskoj sobi na Harvardu (Quartr)
  • Apple: Steve Wozniak otvoreno je priznao da u garaži obitelji Jobs nisu ništa dizajnirali ni proizvodili. Slagala su se računala u spavaćim sobama i HP-ovim uredima, a garaža je služila tek kao skladište i postaja za pakiranje (Guardian, Cnet)

S druge strane, tvrtke poput HP-a (Bill Hewlett i Dave Packard), Amazona (Jeff Bezos) i Googlea (Larry Page i Sergey Brin) doista jesu započele u pravim garažama. Kod njih je garaža poslužila kao doslovno fizičko skladište i prva jeftina radionica u kojoj su nastali prvi prototipovi i poslovni modeli. Dok u SAD-u garaža simbolizira početne niske troškove i slobodu pokusa, u većini zemalja Europske unije pokušaj pokretanja ozbiljnog posla iz garaže nailazi na niz administrativnih i kulturnih barijera. Garaža stoga nije samo fizički prostor, nego simbol američkog regulatornog okvira koji oprašta rane pogreške i dopušta rad u “sivoj zoni” dok ideja ne stasa. U EU, regulacija i nadzor ulaze u prostor znatno prije nego što prva ideja uopće izađe na svjetlo dana. Hacker News, Sanantoniodoor, Medium

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