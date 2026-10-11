Švicarska u vrhu po inovativnosti, slijede SAD, Južna Koreja i Singapur - Monitor.hr
Nedjelja (22:00)

Jedni izmišljaju, a drugi kopiraju

Švicarska u vrhu po inovativnosti, slijede SAD, Južna Koreja i Singapur

Svjetska ljestvica inovativnosti (WIPO) za 2026. godinu potvrđuje dominaciju bogatih gospodarstava. Europa obuhvaća čak 14 od 25 vodećih mjesta, dok se Hrvatska smjestila na 46. poziciji od 139 zemalja. Kina ostvaruje iznimnu učinkovitost izbacivanjem visoke razine rezultata u odnosu na ulaganja, dok su UAE prvi put ušli u top 25. S druge strane, Sjeverna Amerika uvjerljivo predvodi u AI investicijama s 86 % globalnog rizičnog kapitala. Ključ buduće konkurencije leži u učinkovitom pretvaranju kapitala i istraživanja u opipljive inovacije. Visual Capitalist, Mreža


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Ministarstvo zdravstva Grčke izvijestilo je da je uvođenjem novog digitalnog sustava trijaže u javnim bolnicama značajno smanjeno vrijeme čekanja na hitnu medicinsku pomoć. Ključnu ulogu u tom procesu imaju narukvice s QR kodom koje pacijenti dobivaju odmah po dolasku u hitni prijem. Po dolasku u bolnicu pacijenti dobivaju narukvicu s jedinstvenim QR kodom koji ih prati kroz sve faze medicinske skrbi. Pomoću tog koda bolnički sustav procjenjuje hitnost zdravstvenog problema i određuje prioritet liječenja. Pacijenti u svakom trenutku mogu skeniranjem narukvice provjeriti koliko je osoba ispred njih i koliko će još čekati na pregled. Pacijenti s ozbiljnim i životno ugrožavajućim stanjima ne čekaju, te da se u bolnicama koje su već preuzele ovaj sustav sada vidi više reda i smirenosti jer pacijenti znaju što ih očekuje. Tportal

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Predmeti dizajnirani za osobe s tjelesnim poteškoćama koji su postali nezamjenjivi i korisni za širu populaciju:
1. Pisaći stroj/tipkovnica: Izumitelj Pellegrino Turri 1608. stvorio je pisaći stroj kako bi olakšao pisanje za slijepe.
2. Električna četkica za zube: osmišljena kako bi pomogla je osobama s ograničenom pokretljivošću u održavanju oralne higijene.
3. Aplikacije za prepoznavanje govora: Razvijene u 1990-ima, omogućile su ljudima s poteškoćama u pisanju lakši pristup komunikaciji.
4. Fidget spinner: Izvorno namijenjen osobama s autizmom ili ADHD-om, postao je popularan kao sredstvo za smirivanje i koncentraciju.
5. Odrezani rubnjaci: Dizajnirani za korisnike invalidskih kolica, postali su korisni i drugima.
6. Savitljiva slamka za piće: Iako nije izravno namijenjena osobama s invaliditetom, pružila je olakšanje pacijentima u bolnicama.
7. Audio knjige: Razvijene kao alternativa za čitatelje s oštećenjem vida, postale su popularne kod šire populacije zbog praktičnosti.
Ove inovacije ne samo da olakšavaju život osobama s invaliditetom, već su postale neizostavan dio svakodnevnog života za mnoge ljude diljem svijeta. (N1)

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Kad se male ruke slože...

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