Jedni izmišljaju, a drugi kopiraju
Švicarska u vrhu po inovativnosti, slijede SAD, Južna Koreja i Singapur
Svjetska ljestvica inovativnosti (WIPO) za 2026. godinu potvrđuje dominaciju bogatih gospodarstava. Europa obuhvaća čak 14 od 25 vodećih mjesta, dok se Hrvatska smjestila na 46. poziciji od 139 zemalja. Kina ostvaruje iznimnu učinkovitost izbacivanjem visoke razine rezultata u odnosu na ulaganja, dok su UAE prvi put ušli u top 25. S druge strane, Sjeverna Amerika uvjerljivo predvodi u AI investicijama s 86 % globalnog rizičnog kapitala. Ključ buduće konkurencije leži u učinkovitom pretvaranju kapitala i istraživanja u opipljive inovacije. Visual Capitalist, Mreža