Tedeschi: Imam najveću objavljenu plaću u Hrvatskoj, no nitko nije izračunao koliko je doprinosa i poreza iz te plaće otišlo državi - Monitor.hr
Prekjučer (09:00)

Dao bi i više, da može

Tedeschi: Imam najveću objavljenu plaću u Hrvatskoj, no nitko nije izračunao koliko je doprinosa i poreza iz te plaće otišlo državi

Kod nas je i bogatstvo krimen, a istodobno postoji značajno bogatstvo u ovoj zemlji koje nema nikakav temelj u plaćanju poreza. U Francuskoj nasljeđivanje nije profitabilan biznis. U Hrvatskoj postoji puno imobiliziranih nekretnina, imovine, kupljeni su od tko zna kakvog novca i dalje stoje. Domoljublje nije ruka na srcu i tko će glasnije pjevati himnu, nego tko će platiti veći porez, više zapošljavati i časno plaćati ljude i biti stvarno osjetljiv na standarde ljudi – kazao je čelnik Atlantica na Večernjakovoj konferenciji “Hrvatska kakvu trebamo” održanoj u Kneževim Vinogradima, gdje je naglašeno da Hrvatska i Europa zaostaju za SAD-om te da se dugoročni rast plaća i životnog standarda ne može graditi bez tehnološke modernizacije, ulaganja u umjetnu inteligenciju i veće efikasnosti. Poslovni


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Evo koliko iznose plaće hrvatskih top menadžera, u vrhu Tedeschi i direktor Adris grupe

Emil Tedeschi je lani u prosjeku zarađivao oko 62.600 eura bruto mjesečno. Prosječna bruto plaća čelnika Atlantic grupe iznosila je oko 30.400 eura, a godišnji bonus 366.000 eura. Tu su još i dodaci za službeni auto, osiguranje i slično. Odlična primanja ima i predsjednik uprave rovinjske Adris grupe koja upravlja lancem hotela Maistra, Croatia osiguranjem i Cromarisom. On je Marko Remenar; njegova fiksna bruto plaća iznosila je 28.000 eura. Na listi koju donosi Danica idućih šest mjesta zauzimaju menadžeri Atlantica. Na devetom mjestu je Martina Dalić, predsjednica uprave Podravke, koja zarađuje 14 400 eura bruto, a dobila je i bruto bonus od 173.000 eura.

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Tedeschi prošle godine primao 448 tisuća kuna mjesečno

Kao predsjednik uprave Atlantic grupe, i to na plaćama, bonusima i drugim naknadama. Članica uprave Lada Tedeschi Fiorio lani je zarađivala oko 291.000 kuna bruto mjesečno, a ove je godine dobila bonus od 83.300 eura. Usporedbe radi, predsjednica uprave Podravke Martina Dalić lani je u prosjeku zarađivala oko 187.000 kuna bruto mjesečno. U taj iznos uračunava se bruto plaća, bruto bonus te druga menadžerska primanja. Tedeschi, dakle, zarađuje otprilike dva i pol puta više. Danica

10.08.2020. (14:00)

Poduzetničke želje i pozdravi

Veliki intervju s Tedeschijem o očekivanjima od nove Vlade i klimi u društvu

Očekujem nultu toleranciju na korupciju, nastavak smanjenja parafiskalnih nameta na gospodarstvo, promicanje meritokracije u svim sferama na koje Vlada ima utjecaj, kvalitetan dijalog i suradnju sa susjednim državama, aktivnu ulogu u promišljanju budućnosti EU, kao i što veću participaciju bespovratnih sredstava od EU u odnosu na kredite. Osim u gospodarskim pitanjima, smatram da Vlada prije svega mora u društvu stvoriti klimu koja garantira jednakost, štiti slobodu i manjine. U tom je kontekstu jako važno da se velika većina građana jasno ogradila od bilo kakvog ekstremizma. Važno je da se u našem društvu nitko ne osjeća ugroženo, da se svi osjećaju slobodno te da se radi na konstantnom razvoju kulture dijaloga.  Večernji list

19.01.2020. (09:30)

Gazda kao žrtva urote

Tedeschi o Todoriću: To je čovjek bez morala i obraza

“Bez trunka samokritike optužuje sve druge, od Vlade, ruskih banaka, američkih fondova… A dobavljači na čelu s hrvatskim dobavljačima i trgovcima, hrvatskim financijskim organizacijama ukupno su otpisali oko tri milijarde eura”, komentirao je Todorićev istup predsjednik Atlantic Grupe Emil Tedeschi. “Onda stvarno moraš biti čovjek bez morala, bez obraza, bez trunke samokritike da za to optužiš sve druge na čelu s hrvatskim premijerom”, rekao je Tedeschi naZelenom tjednu u Berlinu. Berlinski magazin

 

24.12.2019. (12:30)

Djeca trebaju vođu

Savjeti 11 intelektualaca budućoj predsjednici/ku

“Mora sudjelovati u društveno korisnim akcijama, biti uvijek na strani slabijih, biti njihov zaštitnik” – Ivo Goldstein, povjesničar.

“Neka sjednu lijepo na špicu i ispijaju kave. Svojim dosadašnjim političkim radom i idejama pokazali su da nam pomoći ionako ne mogu” – Josip Glaurdić, profesor politologije.

“Predsjednik/ca ima sve pretpostavke da detektira teme i pitanja ključna za napredak hrvatske države i društva stvarajući oko njih konstruktivnu raspravu u javnosti” – Emil Tedeschi, poduzetnik.

“Da stane u obranu civilizacijskih vrijednosti, kulture i umjetnosti, u obranu samomislećih, onih koji istražuju a posebno onih s kojima se ne slaže” – Rajko Grlić, redatelj.

 

13.11.2019. (10:00)

Tedeschi: Najvažniji faktori zadržavanja dobrog radnika su ambijent i sigurnost.

31.10.2019. (08:30)

Momci velikih brojeva

Luka Rajić od Tedeschija kupio Dietpharm i Multivitu

Iznad Tedeschog je, naravno, Atlantic grupa, iznad Rajića PharmaS Group, a prva je tvrtka prodala drugoj Fidifarm, kompaniju u čijem je vlasništvu vodeći hrvatski brend dodataka prehrani Dietpharm. PharmaS će preuzeti i Multivitu, regionalni brend dodataka prehrani u vlasništvu Atlantic Grupe, čiji je proizvod Multivita vitamin C lider u segmentu vitamina C u šumećoj formi na ruskom tržištu. Ove dvije tvrtke koje su prošle kupoprodaju lani su zbrojeno imale prihode od 100-tinjak milijuna kuna. SEEbiz

18.09.2019. (01:30)

Put your money where your mouth is

Jergović: Ono što vas je uzrujalo u Tedeschijevu govoru zove se patriotizam

Emil Tedeschi voli košarku i rock muziku, on voli uglavnom ono što su voljeli mladi u vrijeme kada je i on bio mlad. I to je, naravno, u redu. Lijepo je imati svoj košarkaški klub, ulagati u njega novce, lijepo je imati i svoj glazbeni radio, i povremeno raditi kao disk džokej. Ali to s društvenim vrijednostima nema baš nikakve veze. I to nije ulaganje u društvene vrijednosti – piše Jergović o nedavnom Tedeschijevom govoru, kojeg podržava, ali poziva da iza svojih riječi stane s onim što je u stanju dati, a to je novac.

05.06.2019. (19:30)

Gorki sok

Tedeschi u 14 godina u Cedevitu uložio 400 milijuna kuna da bi ga Zagreb potjerao u Ljubljanu

Umjesto da prije desetak godina Atlantic grupa sa svojim kapitalom uđe u KK Cibona i s vremenom stvori klub koji bi punio zagrebačku Arenu i koji bi vjerojatno igrao u elitnoj Euroligi protiv Barcelone, Reala, CSKA, Fenerbahčea i ostalih, Grad Zagreb je ostao bez moćnog kluba i još moćnijeg sponzora, bez dobre zarade, a s praznom Arenom Zagreb – osvrće se T-Portal na odlazak KK Cedevite u Ljubljanu. Mirko Novosel procijenio je da je u Cedevitu u 14 godina uloženo preko 400 milijuna kuna.