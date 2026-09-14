Dao bi i više, da može
Tedeschi: Imam najveću objavljenu plaću u Hrvatskoj, no nitko nije izračunao koliko je doprinosa i poreza iz te plaće otišlo državi
Kod nas je i bogatstvo krimen, a istodobno postoji značajno bogatstvo u ovoj zemlji koje nema nikakav temelj u plaćanju poreza. U Francuskoj nasljeđivanje nije profitabilan biznis. U Hrvatskoj postoji puno imobiliziranih nekretnina, imovine, kupljeni su od tko zna kakvog novca i dalje stoje. Domoljublje nije ruka na srcu i tko će glasnije pjevati himnu, nego tko će platiti veći porez, više zapošljavati i časno plaćati ljude i biti stvarno osjetljiv na standarde ljudi – kazao je čelnik Atlantica na Večernjakovoj konferenciji “Hrvatska kakvu trebamo” održanoj u Kneževim Vinogradima, gdje je naglašeno da Hrvatska i Europa zaostaju za SAD-om te da se dugoročni rast plaća i životnog standarda ne može graditi bez tehnološke modernizacije, ulaganja u umjetnu inteligenciju i veće efikasnosti. Poslovni