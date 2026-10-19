Teslina 'nova' tehnologija vožnje po stropu već pol stoljeća sakuplja prašinu - Monitor.hr
Ponedjeljak (16:00)

Sjajan show, ali već viđen trik

Teslina ‘nova’ tehnologija vožnje po stropu već pol stoljeća sakuplja prašinu

Demonstracijom vožnje naopako i lebdenja pomoću ventilatora koji stvaraju potisak zraka, Tesla je predstavila novu generaciju Roadstera. Unatoč impresivnom prizoru, koncept vakuuma ispod vozila nije nov: još 1970. koristio ga je utrkivački Chaparral 2J, a 1978. i Brabham BT46 u Formuli 1. McMurtry Automotive također primjenjuje istu tehnologiju na svojem modelu Spéirling, poručivši Musku da kasni na zabavu. Teslin Roadster u proizvodnju kreće 2028. godine, s pologom za rezervaciju od 50.000 do 250.000 dolara. Autonet


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16.10. (22:00)

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Teslin novi Roadster “leti” pomoću mlaznica, proizvodnja najavljena za 2028.

Elon Musk je u SpaceX-ovu pogonu demonstrirao novu verziju Teslina Roadstera bez vozača, tvrdeći da vozilo može skakati i letjeti pomoću zračnih mlaznica i spremnika pod visokim tlakom. Unatoč impresivnoj predstavi u kojoj je automobil preskakao druga vozila i ubrzavao ispod sekunde do 96 km/h, stručnjaci ostaju suzdržani oko stvarnog letenja. Serijska proizvodnja najavljena je za 2028. godinu. Model je prvotno predstavljen još 2017. uz obećanje isporuke 2020., pa kupci koji su uplatili visoke akontacije i dalje čekaju. Index

  • Nakon predstavljanaj pitali su Grok hoće li taj automobil biti dostupan običnim vozačima, pa im je rekao kako je verzija s potisnicima (Rocket) namijenjena isključivo odabranim kupcima za vratolomije na zatvorenim stazama i nije odobren za javne ceste. Index
13.02.2023. (13:00)

Svemirski šofer

Prije pet godina u svemir lansiran Teslin Roadster

Prema web stranici whereisroadster.com, koja prati korisni teret od lansiranja, Roadster putuje elipsastom orbitom koja se približava orbiti Zemlje i ide sve do orbite Marsa. Na svoju petu godišnjicu u ponedjeljak, Roadster je presjekao Marsovu orbitu, ali ovaj planet nije bio u blizni jer se u tom trenutku nalazio s druge strane Sunca. NASA ja objavila da će se automobil i Starman približiti Marsu 2035. godine, a 2047. i 2050. približit će se i Zemlji. Do sada je Roadster već prešao više od četiri milijarde kilometara u svemiru. Revija HAK

09.02.2022. (14:00)

Lajka svih automobila

Četiri godine je prošlo od lansiranja Teslinog Roadstera u svemir

Mnoge zanima gdje je Roadster sada? Sudeći po portalu Whereisroadster.com mali sportski automobil i svemirski putnik kruže oko Sunca i trenutno se kreću prema Marsu brzinom od 25.000 do 30.000 kilometara na sat. Roadster je udaljen više od 375 milijuna kilometara od Zemlje. Što je ostalo od Roadstera? Kamere su se odavno ugasile, baš kao i glazba. Svi materijali poput kože, gume ili boje su se raspali, izloženi ekstremnom zračenju. Svemir je negostoljubiv okoliš. Znanstvenici misle da je ostao još samo aluminijski okvir automobila. Neki procjenjuju da će čak pasti na Zemlju, ali za nekoliko milijuna godina… Revija HAK

24.02.2018. (09:38)

Kako pomoću mobilnih aplikacija pratiti Elon Muskov Tesla Roadster

15.02.2018. (22:35)

Zvjezdan Tesla

Video: Starman leti iznad Zemlje

Američki astrofotograf Rogelio Andreo snimio je, sa Zemlje, Teslin auto Roadster s poznatom lutkom Starman za upravljačem auta – ovdje snimka. Elon Musk je objavio posljednju fotografiju izbliza, a ova je sa Zemlje i prikazuje svijetleću točkicu kako putuje noćnim nebom. Inače, pomoću NASA-inog web-oruđa –ovdje – može se izračunati gdje je Starman. Space.com

08.02.2018. (21:54)

Bowie vozi Uber do Marsa

Falcon Heavy: Posljednja fotografija Starmana na njegovom putu svemirom

Elon Musk je objavio posljednju fotografiju svog Starmana, lutke astronauta, i kabrioleta Tesla Roadster koji lete na nosu svemirske letjelice Falcon Hevy lansirane u utorak u pravcu Marsa. Fotografija izgleda neobično bistro, gotovo nevjerojatno – “vidi se da je za pravo jer izgleda toliko fejk”, kaže Musk, piše USA Today. Fotografije napravljene u svemiru zaista su bistrije jer nema gotovo ničega što bi lomilo ili blokiralo svjetlost poput prašine, dima ili vlage, objašnjava Live Science.

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Muskova sirena

Falcon Heavy u svemir ponio Teslu – što će se dogoditi s autom?

SpaceX je jučer u svemir uspješno lansirao svoju veliku letjelicu Falcon Heavy, a jedini teret kojeg nosi je Teslin kabriolet Roadster, točno na vrhu letjelice (vlasnik i SpaceX-a i tvrtke Tesla je Elon Musk). Nakon što je preživio lansiranje, Tesla bi mogao doći preblizu Marsu pa da ga njegova sila privuče i razbije o svoju površinu, iako je to manje vjerojatno jer je Falcon Heavy malo predobro letio pa je otišao u višu orbitu, u asteoridni pojas između Marsa i Jupitera. Vakuum bi mogao biti problem ako SpaceX-ovi inženjeri nisu ispraznili gume na kotačima, sredstvo za pranje vjetrobranskog stakla i zračni jastuk. Nadalje, kao u nekom filmu, oko Roadstera će letjeli mnoštvo mikrometeorita. No, najjača sila koja stoji pred Roadsterom je – radijacija, od koje nas na Zemlji štiti jako magnetsko polje. Svi organski materijali bit će podložni propadanju od raznih radijacija na koje će auto naletjeti, no nije riječ samo o dijelovima životinjskog porijekla poput kože, nego o plastici i ugljičnim vlaknima koji će se zbog radijacije raspadati kao da ih je netko razrezao nožem. Pod utjecajem Sunca ovaj će proces biti još brži, vjerojatno će potrajati oko godinu dana; što je više nego što je ijedan auto vozio svemirom, ne!?! [zubo]. Live Science