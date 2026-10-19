Sjajan show, ali već viđen trik
Teslina ‘nova’ tehnologija vožnje po stropu već pol stoljeća sakuplja prašinu
Demonstracijom vožnje naopako i lebdenja pomoću ventilatora koji stvaraju potisak zraka, Tesla je predstavila novu generaciju Roadstera. Unatoč impresivnom prizoru, koncept vakuuma ispod vozila nije nov: još 1970. koristio ga je utrkivački Chaparral 2J, a 1978. i Brabham BT46 u Formuli 1. McMurtry Automotive također primjenjuje istu tehnologiju na svojem modelu Spéirling, poručivši Musku da kasni na zabavu. Teslin Roadster u proizvodnju kreće 2028. godine, s pologom za rezervaciju od 50.000 do 250.000 dolara. Autonet