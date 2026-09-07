Poslovna škola Amazon Prime
The Economist: Sportski dokumentarci naučit će vas više od poslovnih škola
Nakon uspjeha Netflixove serije „Drive to Survive”, koja prati momčadi Formule 1 i stigla je do devete sezone, te dokumentarca „The Last Dance” o sezoni Chicago Bullsa 1997./98., streaming-platforme zaključile su da je publika gotovo nezasitna kada je riječ o sportskim pričama i „filozofiji s klupe”. Ponuda sportskih dokumentaraca danas je toliko velika da bi se cijeli MBA kolegij mogao sastaviti samo od naslova objavljenih ove godine na Netflixu i posvećenih muškom nogometu. Mnogi takvi dokumentarci puni su samopromocije i zapravo su prikriveni PR projekti koji nude malo stvarno korisnih lekcija. Amazonov nedavni „A Beautiful Obsession”, koji prati Pepa Guardiolu tijekom njegove posljednje sezone na čelu Manchester Cityja, rijetka je iznimka i pravi mali priručnik za menadžment. Jutarnji