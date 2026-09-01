Dosta ležanja za papu Štrumfa
TheEmisija: Rudan d.o.o.
Elvis i Korado razgovaraju o modernim energetski učinkovitim zgradama, izazovima ljetnih toplinskih valova te kako solarna energija spašava elektroenergetski sustav u Europi. Dotiču se svemirskih tehnologija i svemirskog teleskopa Nancy Grace Roman koji prikuplja ogromne količine podataka te kako umjetna inteligencija i napredna računala pomažu u njihovoj obradi. Na kraju, kroz pitanja gledatelja, analiziraju sastav zraka, razvoj MRNA cijepljenja, te najnovija DNK otkrića iz brončanog doba koja mijenjaju povijesne predožbe o ulogama spolova i drevnim populacijama.