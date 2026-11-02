Kad kockari biraju vlast

prediction market odds taking over New York billboards is wild. it’s officially how people track reality in real time now. https://t.co/vl5xUzQ12w — Interesting things (@awkwardgoogle) November 1, 2026



Predikcijska tržišta poput Polymarketa i Kalshija bilježe rekordnu popularnost i stotine milijuna dolara u ulozima, nudeći prognoze koje često brže reagiraju od tradicionalnih anketa. Zagovornici ističu njihovu sposobnost filtriranja medijske buke, dok ih kritičari smatraju tek odrazom mišljenja online kladioničara. Iako su točno predvidjeli pobjedu Donalda Trumpa 2024., tržišta često griješe pod utjecajem pristranosti i lažnih pretpostavki. Primjeri uključuju promašene prognoze za predsjedničke izbore u Brazilu te lokalne izbore u Los Angelesu. Unatoč nepouzdanosti, političkim strategijama i kampanjama ova tržišta služe kao nov i intrigantan signal javnog mnijenja. NY Times