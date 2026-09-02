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TikTok tjedna: Bentellect
@bentellectFeel free to add
Probrane stvari s društvenih mreža – dobra selekcija s inteligentnijim humorom. Na Instagramu ga prati 1,4 milijun ljudi.
@bentellectFeel free to add
Probrane stvari s društvenih mreža – dobra selekcija s inteligentnijim humorom. Na Instagramu ga prati 1,4 milijun ljudi.
@barbarasidequest ⛽⛽ #slovenia #slovenia #slovenija #slovenijatiktok #learnontiktok #languagedifference #soundslike ♬ Funny – Gold-Tiger
Na Instagramu je prati oko 142 tisuće ljudi.
@ivicapuljak Emmy Noether – najbolja matematičarka u povijesti: Najljepše formulacije zakona prirode #EmmyNoether #znanost #Fizika #ZakoniPrirode #Simetrija ♬ original sound – Ivica.Puljak
Nakon političke karijere, fizičar Ivica Puljak vratio se svojoj prvoj profesiji – znanosti. I na tu temu kreira videe za društvene mreže. Na Instagramu ga prati 19,5 tisuće ljudi.
@nenocooksbalkan Replying to @pekmez247 brat trazio, ja napravio. #burek #bureksasirom #kuhanje #balkan #balkanfood ♬ Burek – Dino Merlin
Hobi kuhar i influencer iz Sarajeva u ovom videu pokazuje kako se pravi burek sa sirom. Ne treba posebno spominjati da unutra ide i meso. Na Instagramu ga prati 182 tisuće ljudi.
@antonio.brajkovi Pljukanci s vrganjima Ako vam buđet dozvoljava možete staviti i malo češnjaka i zalit s bijelim vinom☺️ #chef #kitchen #domace #podomace #letscookantoniobrajkovic #letscook #vrganji #pljukanci #pljukancisvrganjima #viral #gljivaludara ♬ Gljiva ludara – Đogani
Mladi chef, ali istovremeno i veliki influencer sa skoro pola milijuna pratitelja na Facebooku, Instagramu i TikToku, Antonio Brajković, skoro na dnevnoj bazi oduševljava svojim duhovitim videima iz kuhinje. Na društvenim mrežama dijeli razne recepte: nekad su to jednostavnija jela, nekad složenija, ali Antonio to uvijek začini dobrom dozom humora. Radi u restoranu koji ima Michelinovu preporuku. Slobodna
@tacoor_band Pjesma za možda ne vijuge (verse 6) #fvp #balkantiktok #tacoor #balkanhumor #balkanskamuzika ♬ original sound – Tacoor
Hip-hop-funk kolektiv iz Istre koji uveseljava publiku na internetu. Ima ih još na Instagramu, gdje ih prati 18,6 tisuća ljudi. Sviraju i live
@vranimir_vrana #foryoupage❤️❤️ ##ljubimci #cute #crow #birdsofafeather ♬ original sound – Vranimir_Vrana ⬛
Djevojka iz Hrvatske pripitomila – vranu. Na TikToku bilježi svakodnevicu s ovom mnogima ne baš omiljenom pticom.
@pero.trut Dan 20 Zen klupica – negdje u šumi 26.05. – Buđenje oko 8, krenuo u 10:30 – Isplatilo se sić s traila i spavat na najvišem vrhu Papuka – Kad sam se vratio na rutu trail se jedva vidi sve puno srušenog drveća i grana – Stao nakon 3km filtrirat vodu iz potoka, malo odmorit i pojest kod skloništa “Kneževa voda” – Krenuo dalje šumom gore-dole i nakon 10km stao u Novom Zvečevom – nabio sam 11,9km jer sam tražio ima li života u mjestu jer sam trebao napunit mob i powerbank, a mjesto nema signala, kafića ni dućana – Sreo sam stariju gospođu i upitao jel mogu napunit mob i naravno da je rekla da mogu. Gospođa me upitala želim li kavu, a meni oči zasjale; nisam pio kavu od subote (dns utorak) Nakon nekih pol sata kaj sam bio tamo došao je njen muž i na kraju sam popio pivo, ponudili su mi tuš (valjda sam smrdio ) i jeo ručak s njima – jao kako mi je godio tuš jer se nisam prao 3 dana – Trail anđeli Ervin i Rada – Krenuo dalje, a put je o moj Bože. Toliko srušenog drveća i sve izgleda isto; da nisam imao aplikaciju po kojoj pratim CLDT izgubio bi se 100 puta – Nakon 5,4km sam stao jer je već bilo 19h – Utaborio se u šumi okružen crnogoricom – 22,9km u nogama – 309km CLDT-a #fyp #viralvideos #cldt #viral #campinglife ♬ izvorni zvuk – Pero
Pero Trut je mladi dečko koji je odlučio pješice krenuti putem Croatian Long Distance Traila, i bilježiti svoje pustolovine videima na TikToku i Instagramu, gdje ga prati više od 3700 ljudi. CLDT je nacionalna dugoprugaška staza dužine oko 2200 km koja povezuje četiri krajnje točke Hrvatske. Podijeljena na tri sekcije, staza prolazi kroz divljinu, krš i povijesne puteve, a za Thru-hike je u prosjeku potrebno 100 dana. Više od pola rute prati službene staze Hrvatskog planinarskog saveza (HPS), čiji volonteri održavaju skloništa ključna za sigurnost. Navigacija se vrši putem FarOut aplikacije, a hodači se moraju držati Leave No Trace principa. Kreće se od Iloka pa sve do Prevlake (ili obratno).
@molnvršaljivac nazove, a ti goriš od posla
Full time TikToker od 2023. (Super1), na Instagramu ga prati više od 16 tisuća ljudi, na TikToku više od 77k…
@gustavo.stitch s pravim tamburašima nema posla, jer uvijek nose sve svoje, osim ako nisu loši tamburaši #fyp #foryoupage #balkan #tonac #tamburaši ♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
Na Instagramu ga prati blizu 7k ljudi.
@howtokillanhour Awkward Questions …. #ComedyCore #jokes #dadjokes #comedy #funny ♬ original sound – HowToKillAnHour
Dečki pričaju viceve. Na Instagramu ih prati više od 1,1 milijun ljudi.