Tko je prespavao ili sjedio na ušima

Nevjerojatan događaj u šumi Brezovica. Dok se diljem Hrvatske i Slovenije iskapaju nevine kosti najboljih sinova jedine nam i vječne Nezavisne Države Hrvatske, koje su na pravdi boga pobili šumski razbojnici, protivnici ostvarenja, u tome trenutku, 950-godišnjeg sna hrvatskog naroda, koji je 10. travnja, milošću Božjom i providnošću Poglavnika Ante Pavelića, Jure i Bobana, uskrsnuo hrvatsku državu, u Brezovici slave dan osnutka odreda koljača koji su pobili nevine ljude, obilježavaju dan koji je komunistički satrap i Titov general Franjo Tuđman podvalio napaćenom hrvatskom narodu kao, zamislite, državni praznik,

Dan antifašističke borbe, iako je svima nama jasno da su partizani fašisti, a ustaše antifašisti. No još Hrvatska ni propala dok u njoj živi kremen-Hrvat, div-junak Igor Peternel, koji je goloruk izašao pred stotine bandita i pljunuo im u lice. Nažalost, tada je jedan od kolovođa, komunistički bandit Z. M. (59) s Pantovčaka izvadio samokres i zapucao prema domoljubu Igoru, ali Igor se odmah preselio na pričuvni položaj, preletjevši brže nego kada je preletio iz SDP-a i HHO-a u redove pravih patriota. Brzo se izgubio među stablima, a novinari su ga ulovili tek kada je izbio na cestu kod Siska i upitali za komentar. Preplašen i zadihan, samo je kratko procijedio: “Šume, šume, najljepša vam hvala.” Satirični pregled tjedna by Toni Ivanišević za Večernji.