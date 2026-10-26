Voda uvijek nađe put, a pravnici krivca
Tko odgovara za štetu kad procuri krov-terasa susjeda iznad vas? Zakon i praksa kroz pravnu prizmu
U pravnom smislu, terase na zadnjim katovima predstavljaju klasični sudski “krimos” jer istovremeno spajaju dva svijeta: pločice i završni slojevi privatni su dio vlasnika stana, dok je temeljni krovni pokrov s hidroizolacijom ključni dio zgrade. Kada voda krene curiti, nastaje pravni rat oko troškova. Zakonsko načelo nalaže ravnotežu – ono što štiti cijelu zgradu (poput izolacije) obaveza je svih suvlasnika iz pričuve, dok za nemar, neočišćene odvode i oštećenja pločica odgovara isključivo vlasnik terase. Ipak, u praksi se suvlasnici često spore oko toga tko je zapravo skrivio curenje. Zgradonačelnik