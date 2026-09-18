Još ako počne trčati u 5 ujutro, znate da je postalo ozbiljno
Tomaševićeva nova politička strategija: Je li zagrebački gradonačelnik spreman za nacionalnu scenu?
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sve češćim izlascima na teren, završenim projektima i novim “Obama style” imidžem odaje dojam budućeg premijera. Analitičari i izvori iz političkih krugova procjenjuju da Možemo! raste na krilima nespretnih napada HDZ-a i posrtanja SDP-a. Dok SDP najavljuje programsko-koalicijske pregovore o zajedničkom nastupu s naglaskom na temu otpada, politička se scena uzburkala, a Tomašević se nameće kao ključna figura ljevice za nacionalne izazove. Nacional