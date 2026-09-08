Tonči Glavinić predložen za novog glavnog državnog inspektora - Monitor.hr
Utorak (18:00)

Inspektor na zadatku 2.0

Tonči Glavinić predložen za novog glavnog državnog inspektora

Državni tajnik Tonči Glavinić kandidat je Vlade za novog šefa Državnog inspektorata (DIRH) (Index). Ovaj 38-godišnji magistar građevinarstva karijeru je gradio u Ministarstvu graditeljstva i samom DIRH-u, gdje je radio kao viši građevinski inspektor. Kasnije je vodio obnovu od potresa, a javnosti je najpoznatiji po upravljanju projektom rušenja požarom oštećenog Vjesnikova nebodera i rješavanju problema s azbestom. Ako dobije potvrdu, Glavinić se vraća na čelo inspekcije u osjetljivom trenutku, praćenom javnim pritiscima zbog aferâ s ilegalnim otpadom. Inače je i član zagrebačkog HDZ-a. tportal… u imovinskoj kartici nije naveo da je vlasnik nekretnine kao ni automobila, ima samo štednju od 50 tisuća eura. Kao tajnik prima nešto manje od 3600 eura neto. Index


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