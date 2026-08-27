Kad se makneš s utabanih staza...
Top 12 skrivenih destinacija Europe za 2026. uz visoki plasman Motovuna
Portal European Best Destinations objavio je listu najboljih skrivenih europskih lokacija za 2026. godinu. Prvo mjesto osvojio je njemački sveučilišni grad Tübingen, dok je visoko drugo mjesto pripalo hrvatskom Motovunu, pohvaljenom zbog bezvremenskog šarma, očuvane baštine, gastronomije i održivog razvoja. Na popisu su se našli i talijanska Isola San Giulio, Alberobello, Lago di Resia i napušteni Craco, grčki Meteora i Fiskardo, portugalski Monsaraz, francuski Pérouges te slikoviti Gásadalur na Farskim otocima. Iz susjedne Bosne i Hercegovine istaknuti su impresivni slapovi Kravice. Index