Bez Clarksona i ekipe ne priznam
Top Gear se provozao u Bugatti Tourbillonu, razvijenome u Hrvatskoj
Kultni britanski automobilski medij Top Gear testirao je novi Bugatti Tourbillon, istaknuvši da se najveći dio inženjerskog razvoja, proizvodnje i lakiranja odvija u Rimčevu kampusu kraj Zagreba, dok se završna montaža radi u francuskom Molsheimu. Novi hibridni model napušta stari W16 motor te kombinira atmosferski 8,35-litreni V16 i tri elektromotora. Unatoč novom pogonu, Tourbillon je lakši i agilniji od Chirona. Posebnu pozornost novinara privukla je unutrašnjost s impresivnim mehaničkim instrumentnim sklopom nalik švicarskom satu. Svi planirani primjerci (njih 250) već su rasprodani. Autonet