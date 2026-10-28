Top Gear se provozao u Bugatti Tourbillonu, razvijenome u Hrvatskoj - Monitor.hr
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Bez Clarksona i ekipe ne priznam

Top Gear se provozao u Bugatti Tourbillonu, razvijenome u Hrvatskoj

Kultni britanski automobilski medij Top Gear testirao je novi Bugatti Tourbillon, istaknuvši da se najveći dio inženjerskog razvoja, proizvodnje i lakiranja odvija u Rimčevu kampusu kraj Zagreba, dok se završna montaža radi u francuskom Molsheimu. Novi hibridni model napušta stari W16 motor te kombinira atmosferski 8,35-litreni V16 i tri elektromotora. Unatoč novom pogonu, Tourbillon je lakši i agilniji od Chirona. Posebnu pozornost novinara privukla je unutrašnjost s impresivnim mehaničkim instrumentnim sklopom nalik švicarskom satu. Svi planirani primjerci (njih 250) već su rasprodani. Autonet


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Video: Konačno jedna reklama koja nije ni dvolična, ni dosadna, a bome ni lažna i zaista je vrijedi pogledati!