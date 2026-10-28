Bez Clarksona i ekipe ne priznam

Auto Express je sjeo i porazgovarao s Matom Rimcem, direktorom Rimca i Bugattija, o nasljedniku modela Chiron. Pomalo je iznenađujuće da je Rimac počeo razvijati motor s unutarnjim sagorijevanjem i hibridni sustav dvije godine prije spajanja s Bugattijem, što je očigledno signal da je cijeli posao dogovaran mnogo prije službenog datuma preuzimanja u studenome prošle godine. Mate Rimac je istaknuo da sljedeći Bugattijev model neće imati nikakve veze s postojećim modelima: Potpuno je nov, tako da nema niti jednog dijela koji je prenesen s bilo kojeg automobila, ništa nije preneseno s Chirona, ništa nije preneseno s Nevere. Sve smo radili od nule. Bugattijev izvorni plan bio je zamijeniti hiperautomobil SUV-om, ali od toga se odustalo. Vidjet ćemo što nosi novi benzinac i hibridni sustav. Revija HAK