Femicid divljine
Tragedija u zagrebačkom Zoološkom: Mladi lav Uganda usmrtio lavicu Tayri
Radi se o lavovima koji su u zagrebački zoološki vrt stigli ranije ovog mjeseca radi uzgoja u sklopu Europskog uzgojnog programa. Spadaju u ugroženu vrstu. Unatoč strogo kontroliranom procesu spajanja i činjenici da su se životinje danima dobro slagale bez ikakvih znakova agresije, došlo je do nenadanog sukoba koji je završio fatalno. Premda nije poznato što je bio okidač napada, stručnjaci ističu da su ovakve borbe, iako rijetke, dio prirodnog ponašanja divljih životinja. Lav Uganda ostaje u zoološkom. HRT, Jutarnji, Index