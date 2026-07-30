Femicid divljine

U zagrebačkom zoološkom vrtu okotila su se dva lavića, prvi lavlji mladunci otkako je lavlji brlog premješten u daleko veći i ljepši prostor. Lavići su na svijet stigli 16. lipnja.

Riječ je o prvim mladuncima jedanaestogodišnje lavice Nyote koja je sa sestrom Ayanom u Zagreb stigla iz Amsterdama, i desetogodišnjeg lava Lea pristiglog iz Subotice. Cijeli je čopor prema njima izrazito zaštitnički nastrojen i zasad dopuštaju da im priđu samo timaritelji i djelatnici Vrta koji se o njima brinu, no nepoznatima ne daju blizu.

Spol lavića se zapravo još ne zna, nego će se odrediti kad se lavići počnu odvajati od majke.

Riječ je o prvim lavićima koji su na svijet došli u novoj nastambi lavova – na Lavljoj stijeni Kidepo. Kako bi i druge životinje dobile što bolje uvjete života, u tijeku je prva faza modernizacije Vrta. Upravo ovih dana radovi su u završnici.