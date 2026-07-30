Tragedija u zagrebačkom Zoološkom: Mladi lav Uganda usmrtio lavicu Tayri - Monitor.hr
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Femicid divljine

Tragedija u zagrebačkom Zoološkom: Mladi lav Uganda usmrtio lavicu Tayri

Radi se o lavovima koji su u zagrebački zoološki vrt stigli ranije ovog mjeseca radi uzgoja u sklopu Europskog uzgojnog programa. Spadaju u ugroženu vrstu. Unatoč strogo kontroliranom procesu spajanja i činjenici da su se životinje danima dobro slagale bez ikakvih znakova agresije, došlo je do nenadanog sukoba koji je završio fatalno. Premda nije poznato što je bio okidač napada, stručnjaci ističu da su ovakve borbe, iako rijetke, dio prirodnog ponašanja divljih životinja. Lav Uganda ostaje u zoološkom. HRT, Jutarnji, Index


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02.08.2016. (11:21)

Zagrebački zoo: Okotila se dva lavića

U zagrebačkom zoološkom vrtu okotila su se dva lavića, prvi lavlji mladunci otkako je lavlji brlog premješten u daleko veći i ljepši prostor. Lavići su na svijet stigli 16. lipnja.

Riječ je o prvim mladuncima jedanaestogodišnje lavice Nyote koja je sa sestrom Ayanom u Zagreb stigla iz Amsterdama, i desetogodišnjeg lava Lea pristiglog iz Subotice. Cijeli je čopor prema njima izrazito zaštitnički nastrojen i zasad dopuštaju da im priđu samo timaritelji i djelatnici Vrta koji se o njima brinu, no nepoznatima ne daju blizu.

Spol lavića se zapravo još ne zna, nego će se odrediti kad se lavići počnu odvajati od majke.

Riječ je o prvim lavićima koji su na svijet došli u novoj nastambi lavova – na Lavljoj stijeni Kidepo. Kako bi i druge životinje dobile što bolje uvjete života, u tijeku je prva faza modernizacije Vrta. Upravo ovih dana radovi su u završnici.

02.08.2016. (09:28)

Zagreb ZOO: Okotila se dva lavića [video_icon] / [foto]