Osobna papirologija
Trajno morate čuvati vlasničke listove, otplate kredita i osobne dokumente, račune možete nakon nekog vremena baciti
Financijske dokumente i račune važno je čuvati zbog rokova zastare: režije barem godinu dana, pričuvu i dopunsko osiguranje tri, parking pet, a poreze šest godina. Dokumente poput vlasničkih listova, potvrda o otplati kredita, rodnih listova i oporuka čuvajte trajno jer dokazuju vaša prava. Zastara se ne primjenjuje automatski, stoga je uredna arhiva najbolja zaštita od neosnovanih ovrha. Papire možete skenirati i čuvati digitalno, dok osjetljive dokumente prije bacanja obavezno uništite u sjeckalici kako biste spriječili zlouporabu osobnih podataka. N1