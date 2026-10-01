Trajno morate čuvati vlasničke listove, otplate kredita i osobne dokumente, račune možete nakon nekog vremena baciti - Monitor.hr
Prekjučer (16:00)

Osobna papirologija

Trajno morate čuvati vlasničke listove, otplate kredita i osobne dokumente, račune možete nakon nekog vremena baciti

Financijske dokumente i račune važno je čuvati zbog rokova zastare: režije barem godinu dana, pričuvu i dopunsko osiguranje tri, parking pet, a poreze šest godina. Dokumente poput vlasničkih listova, potvrda o otplati kredita, rodnih listova i oporuka čuvajte trajno jer dokazuju vaša prava. Zastara se ne primjenjuje automatski, stoga je uredna arhiva najbolja zaštita od neosnovanih ovrha. Papire možete skenirati i čuvati digitalno, dok osjetljive dokumente prije bacanja obavezno uništite u sjeckalici kako biste spriječili zlouporabu osobnih podataka. N1


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Dokumenti koje je uputno sačuvati

Postoje dokumenti koji su važni i moraju se čuvati samo određeno vrijeme, nakon čega se mogu baciti. To su primjerice, ugovor o radu: Čuvajte ga do sljedećeg posla, nakon toga je dovoljna digitalna kopija (Večernji):

  • Dokumenti koji se moraju čuvati najmanje 30 godina: sudska presuda, sudski nalog, spisi predmeta, isprave za ovrhu, osobni stečaj.
  • Dokumenti koji se moraju čuvati 11 godina: procjena poreza (digitalno), dokumenti povezani s iznajmljivanjem (digitalni), obrtnički račun za najam (digitalni).
  • Dokumenti koji se moraju čuvati 5 godina: obrtnički računi za novogradnju ili prenamjenu (digitalni)
  • Dokumenti koji se moraju čuvati 3 godine: izvodi računa (digitalni), računi zbog zastare (digitalni), ugovor o najmu i primopredajni zapisnik do 3 godine nakon iseljenja zbog zastare (digitalno), čuvajte potvrdu osiguranja do 3 godine nakon isteka ugovora, obično su dovoljne digitalne verzije.
  • Dokumenti koji se moraju čuvati 2 godine: obrtnički računi zbog jamstvenih prava (digitalni), potvrde o vlasništvu nad kućom (digitalne), kupoprodajni ugovori (digitalni), računi (digitalni).
  • Dokumenti koji se moraju čuvati 1 godinu nakon primitka porezne obveze: potvrda o donaciji (digitalna), bankovni izvod o kapitalnoj dobiti (digitalni), potvrda o porezu na dohodak (digitalna), obračun plaća (digitalni).
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