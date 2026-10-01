Osobna papirologija

“Zamislite da vam netko govori da vam želi dati novac i da ste vi budućnost Hrvatske, a onda vas ubije s 20 obrazaca koje morate ispuniti i izbaci iz procedure jer vam je neko javno tijelo izdalo dokument s krivom rečenicom, iako to uopće nije vaša odgovornost. Ne kažem da je procedure potrebno potpuno pojednostaviti i novac dodjeljivati bez ikakvih kriterija, ali potrebno je, posebice kod poduzetnika, sve potpise svesti na jedan dokument. Također, sve one dokumente koje tijela mogu dobiti unutar samoga sustava neka traže sama”, piše Ariana Vela. T-Portal