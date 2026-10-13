Cijenit će starost u što je ulagala mladost

Neke turske i kineske kompanije ne drže se propisa u Hrvatskoj, tvrde u HUP-u, pa zbog toga mogu ponuditi niže cijene na javnim natječajima. Konkretno, žale se da te kompanije ne poštuju Granski kolektivni ugovor koji su potpisali HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske. S obzirom na brojne manjkavosti u regulativi, ali i u praksi, koje iskorištava nepoštena konkurencija, važno je uskladiti Zakon o javnoj nabavi i standardizirati praksu javnih naručitelja na svim razinama, a s time se bore u cijeloj EU. Praksa samih građevinaca ukazuje na poštenu praksu u skandinavskim državama, gdje se na svaku nepravilnost reagira – prvo sindikati, a onda država. Što kod nas nije slučaj. A trebao bi, tvrdi Edis Felić za Lider.