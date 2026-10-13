Cijenit će starost u što je ulagala mladost
Treći mirovinski stup mogao bi se mijenjati: predlaže se automatski ulazak uz veće poticaje
Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i stručnjaci predlažu automatsko uključivanje zaposlenika u treći mirovinski stup te veće državne poticaje i porezne olakšice za poslodavce po uzoru na Irsku i Poljsku. Predstavnik Erste Plavog, Petar Vlaić, upozorava da postojeći poticaji ne prate rast plaća, zbog čega je potreban life cycle model ulaganja. Iz Ministarstva rada ističu da se građani ne mogu oslanjati samo na generacijsku solidarnost, već moraju ranije početi razmišljati o starosti. Razvijeniji mirovinski fondovi ujedno bi osigurali prijeko potreban kapital za domaće investicije i inovacije. Lider