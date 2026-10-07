A kako je tek u Gazi?
Tri godine kasnije: Izrael u raljama neviđene krize mentalnog zdravlja
Tri godine nakon napada 7. listopada čak 39% građana pati od PTSP-a, depresije ili anksioznosti, no javni sustav puca po šavovima uz višemjesečna čekanja i manjak terapeuta. Tragične posljedice vidljive su u brojnim obiteljima poput Ronena Shaleva, kojem su nakon festivala Nova stradali sin i supruga. Dok raste broj samoubojstava među rezervistima, a građani sve više posežu za sedativima, stručnjaci upozoravaju da je za oporavak nužno razbiti tabue o traumi i uložiti znatno više novca u sustav. DW
- U napadu je ubijeno 1200 ljudi, a 251 oteto. Izrael i dalje propituje najveći sigurnosni slom u svojoj povijesti. Istrage IDF-a otkrile su obavještajne propuste, pogrešnu procjenu neprijatelja i nespremnost vojske, od koje su mnogi preživjeli pomoć čekali satima. Ključnim uzrocima smatraju se pretjerano oslanjanje na tehnologiju uz zanemarivanje ljudskih izvora te smanjen broj vojnika na terenu zbog blagdana Sukota. Pitanje političke i vojne odgovornosti ostaje ključna tema uoči izbora, dok se preživjeli i dalje bore s posljedicama tog tragičnog dana. Index