Ne gledati na štand s čokoladom i akcijama i ok je

Značenje Crnog petka počeo se oblikovati 1950-ih godina i koristila ga je policija u Philadelphiji. Kako Crni petak pada na dan nakon američkog Dana zahvalnosti, policija je tim terminom opisivala kaos koji je nastajao u gradu. Za njih je taj dan bio sve samo ne dan za slavljenje zbog velikog broja turista i kupaca koji dolaze u grad. Osamdesetih se termin počeo koristiti u marketinške svrhe, a u Europu je stigao 2010-ih. Ovaj dan svake godine pada na četvrti petak u studenom, a ove pada na 29. studenog. U Hrvatskoj će brojni dućani imati popuste, koje neki imaju i cijeli tjedan, a neki i cijeli mjesec. Net