Trik je u košarici: Kako nas supermarketi tjeraju da trošimo više nego što planiramo - Monitor.hr
Ponedjeljak (21:00)

Ne gledati na štand s čokoladom i akcijama i ok je

Trik je u košarici: Kako nas supermarketi tjeraju da trošimo više nego što planiramo

Odlazak u supermarket po nekoliko osnovnih namirnica često završava s punim kolicima i neočekivano visokim računom. Trgovine pomno osmišljavaju svaki detalj – od rasporeda polica i mirisa svježe pečenog kruha do velikih kolica i privlačnih oznaka akcija – kako bi potaknule impulzivnu kupnju. Psihološki trikovi, poput pozicioniranja robe u razini očiju i primamljivih zona uz blagajnu, čine da lakše posegnemo za proizvodima koje nismo planirali kupiti. Najbolje oružje protiv ovih maloprodajnih strategija ostaje provjereni popis, kupovina sitog želuca i nekoliko sekundi razmišljanja prije nego što artikal završiti u košarici. tportal


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