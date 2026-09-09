Globalno zatopljenje, polarno zahlađenje
Tropsko zagrijavanje nakratko povećalo antarktički led
Nova studija u časopisu Nature otkriva da je zagrijavanje tropskog oceana između 2021. i 2023. godine potaknulo atmosferske Rossbyjeve valove. Oni su usmjerili vlažan zrak iz Indijskog oceana prema istočnoj Antarktici, uzrokujući obilne snježne padaline. Tijekom tog razdoblja ledena je ploča dobila oko 695 milijardi tona mase, što je privremeno usporilo dugogodišnji trend gubljenja leda (prosječno 140,5 milijardi tona godišnje). Ljudski utjecaj objašnjava tek 9 % ove anomalije, a znanstvenici naglašavaju da je riječ o privremenom prirodnom događaju koji ne zaustavlja dugoročno globalno zatopljenje. Mreža