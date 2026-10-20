Superinteligencija na 'časnu pionirsku'
Trumpov sporazum s AI gigantima: Deregulacijom i samonadzorom protiv kineske prijetnje
Trump je s vodećim američkim AI tvrtkama potpisao dobrovoljni sporazum o samoregulaciji i sigurnosnim kontrolama. Umjesto strogih zakona, odobrena je fleksibilna interna kontrola kako bi se obuzdali nepredvidivi AI agenti, ali i izbjeglo usporavanje tehnološkog napretka. Ključni razlozi za ovakav meki pristup leže u geopolitičkom srazu s Kinom, gdje SAD po svaku cijenu želi zadržati primat, te u ekonomiji: investicije u AI nose značajan dio američkog gospodarskog rasta. Stvaranjem Snaga za superinteligenciju pod obavještajnim nadzorom, SAD osigurava tehnološku dominaciju dok Europi prepušta ulogu strogo reguliranog promatrača. Ekonomski lab