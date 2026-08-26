U 81. godini umro legendarni britanski glumac Tim Curry - Monitor.hr
Srijeda (18:00)

Počivao u miru

U 81. godini umro legendarni britanski glumac Tim Curry

Britanski glumac Tim Curry, najpoznatiji po kultnim ulogama dr. Frank-N-Furtera u filmu ‘The Rocky Horror Picture Show‘ i Pennywisea u mini seriji ‘It‘, preminuo je u 81. godini života. Preminuo je u utorak navečer, objavio je TMZ. Curry je iza sebe ostavio karijeru dugu više od pet desetljeća, tijekom koje je ostvario niz nezaboravnih filmskih, televizijskih i kazališnih uloga. 24 sata… Curry je 2012. doživio težak moždani udar nakon kojeg je ostao djelomično paraliziran i koristio invalidska kolica. Unatoč zdravstvenim problemima, nije se potpuno povukao iz javnosti ni umjetničkog života. Index


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Sweet transvestite from transsexual Transylvania

Rocky Horror Picture Show: Od flopa na blagajnama do kultnog statusa uz legendarnu ulogu Tima Curryja

Iako je 1975. doživio flop na blagajnama, film je kasnije postao kultan. Zbog fan baze koja je to tražila, ovaj se horor-mjuzikl pretvorio u najduže neprekidno prikazivani naslov u povijesti te zaradio preko 170 milijuna dolara. Zbog toga i rušenja tabua te bavljenja temom rodne fluidnosti film je postao sinonim za kultno ostvarenje i dio američkog Nacionalnog filmskog registra. Ikonska uloga upravo preminulog Tima Curryja je ona s kojom se i probio, karizmatični i provokativni dr. Frank-N-Furter nosi cijeli mjuzikl čiji je lik inspirirao cijele generacije gledatelja. The Guardian