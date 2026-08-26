Počivao u miru

Britanski glumac Tim Curry, najpoznatiji po kultnim ulogama dr. Frank-N-Furtera u filmu ‘The Rocky Horror Picture Show‘ i Pennywisea u mini seriji ‘It‘, preminuo je u 81. godini života. Preminuo je u utorak navečer, objavio je TMZ. Curry je iza sebe ostavio karijeru dugu više od pet desetljeća, tijekom koje je ostvario niz nezaboravnih filmskih, televizijskih i kazališnih uloga. 24 sata… Curry je 2012. doživio težak moždani udar nakon kojeg je ostao djelomično paraliziran i koristio invalidska kolica. Unatoč zdravstvenim problemima, nije se potpuno povukao iz javnosti ni umjetničkog života. Index