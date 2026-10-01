Najveće brčkalište sa free toplom vodom
U Bjelovaru otvorene geotermalne toplice Wellovar vrijedne više od 40 milijuna eura
Uz 270. rođendan grada, u Velikom Korenovu svečano su otvorene geotermalne toplice Wellovar, najveći projekt u povijesti Bjelovara vrijedan preko 40 milijuna eura. Kompleks obuhvaća deset bazena (uključujući olimpijski), četiri saune, teretanu i sportske sadržaje, a zapošljava 47 ljudi. Simbolično su ga otvorili građani preplivavanjem bazena, dok se vrata za širu javnost otvaraju sredinom listopada. Cijene trosatnih ulaznica kretat će se od pet do sedam eura, a cjelodnevne od 16 do 21 euro. tportal