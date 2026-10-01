Najveće brčkalište sa free toplom vodom

Predsjednik Mladeži HDZ-a od studenoga 2021. mladi je pravnik Maksimilijan Šimrak. Kada je postao predsjednik Mladeži HDZ-a, Index ga je više puta kontaktirao s ponudom za intervju. Htjeli smo ga pitati što jednog mladog čovjeka potakne da su učlani u HDZ, stranku osuđenu za pljačku države. Šimrak nikad nije odgovorio. Najmanje vremena HDZ-ova mladež koristi na istupanje u javnosti jer je to najmanje važno. Mnogo je bitnije ostaviti dojam na Plenkovića ili nekog ministra koji će im otvoriti put prema uhljebljivanju u državnom sustavu. Savršen primjer mladog HDZ-ovca je 26-godišnji Alen Šukurica koji na Pravnom fakultetu u Zagrebu studira pravo već sedam godina, ali je u međuvremenu uspio skupiti impresivan broj funkcija u HDZ-u. U roku od nešto više od tri godine članstvo u stranci dovelo ga je od zagrebačkih Gajnica do njujorškog East Rivera i UN-a. Index