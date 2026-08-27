Dnevnik jedne doživotne
U Haagu preminuo ratni zločinac Ratko Mladić
U pritvorskoj bolnici u Haagu u 84. godini preminuo je Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđeni ratni zločinac. Vijest je potvrdio njegov sin Darko. Mladić je bolovao od teških zdravstvenih tegoba, a sudski liječnici nedavno su objavili da je ušao u završnu fazu života. Haški mehanizam odbio je posljednje zahtjeve obitelji i vlasti Srbije za njegovim puštanjem na palijativno liječenje u Beograd, navodeći da u pritvoru ima adekvatnu skrb. Mladić je 2021. pravomoćno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i ratne zločine u BiH. Jutarnji, tportal, Index