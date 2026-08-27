U Haagu preminuo ratni zločinac Ratko Mladić - Monitor.hr
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Dnevnik jedne doživotne

U Haagu preminuo ratni zločinac Ratko Mladić

U pritvorskoj bolnici u Haagu u 84. godini preminuo je Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđeni ratni zločinac. Vijest je potvrdio njegov sin Darko. Mladić je bolovao od teških zdravstvenih tegoba, a sudski liječnici nedavno su objavili da je ušao u završnu fazu života. Haški mehanizam odbio je posljednje zahtjeve obitelji i vlasti Srbije za njegovim puštanjem na palijativno liječenje u Beograd, navodeći da u pritvoru ima adekvatnu skrb. Mladić je 2021. pravomoćno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i ratne zločine u BiH. Jutarnji, tportal, Index


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30.11.2021. (15:00)

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Marković: Stavite Mladića na zastavu umjesto grba – da se više ne lažemo

Inicijativa mladih za ljudska prava postavila je table u blizini murala sa natpisom “Ulazite u zonu gde zakoni Srbije ne važe! Ulazite na sopstvenu odgovornost”, u znak protesta što su vlasti od Mladićeve freske napravili neku vrstu zvaničnog državnog spomenika. Ne obaziru se Aleksandar Vučić i njegovi nacional-skakavci na negodovanje nevladinih organizacija, za njih su ionako to sve izdajnici. Ne obaziru se naprednjaci ni na proteste i upozorenja sa nekih međunarodnih adresa, pa što bi na domaće aktiviste iza kojih ne stoji nikakva sila osim istine i pravde. Piše Tomislav Marković za Al Jazeeru

13.11.2021. (18:00)

Heroji učmala doba

Vesna Pešić: U vreme beščašća jedna svetleća zabeleška

Privođenje dviju aktivistkinja u Beogradu zbog gađanja murala Ratka Mladića jajima kolumnistica objašnjava razlozima: Zato što su gađale jajima mural Ratka Mladića postavljen usred Beograda, na sramotu države Srbije koja ga je tu postavila, i samih građana koji su tuda mesecima prolazili ćutke i pognute glave, znajući da je on na zidu i zlokobno ih pozdravlja. Čovek koji je sproveo genocid u Srebrenici. Našle su se dve žene, dve heroine, koje su odlučile da to mirno proći neće, tras, tras, pa šta bude. Dok su one bile privedene, okupili su se neki novi ljudi i mi koji se odavno poznajemo na gradskom trgu sa koga se vidi Skupština Srbije. Tek toliko da simbolika bude veća. I čekali smo da Aida i Jelena dođu da ih zagrlimo i pozdravimo. To što su one učinile je postalo jedna časna zabeleška u ovom vremenu velikog beščašća. Piše Vesna Pešić za Peščanik

08.06.2021. (19:30)

Bilo je i vrijeme

Ratko Mladić pravomoćno osuđen na doživotnu robiju

Ratni zločinac i ratni zapovjednik vojske bosanskih Srba doživotno je osuđen na zatvor. Presuda je ovaj put pravomoćna (Index). Potvrđena mu je krivnja za najteže ratne zločine tijekom rata u BiH, uključujući i genocid u Srebrenici. Optužen je za 11 točaka genocida i zločina protiv čovječnosti nad muslimanima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kao i za još niz drugih djela. Ovom je presudom okončan proces koji se vodi još od 1995. kada je prvi put podignuta optužnica protiv njega. Međutim, optužnica je i nekoliko puta preinačena kako bi ga se osudilo i za genocid u Srebrenici te kako bi se suđenje ubrzalo. Telegram

01.09.2019. (18:30)

Povijest se ponavlja

Kako je Ratko Mladić ponovo postao čovjek iz susjedstva?

“Postoji jedna stvar još užasnija od zla koje iznenada izbije iz ljudi kraj nas, ljudi s kojima smo u dobru živjeli. Tu stvar ilustrirale su snimke iz Beograda: nakon svog zla koje je počinio, Ratko Mladić je ponovo, kao prije njega i Radovan Karadžić, postao čovjek iz komšiluka – još jedan susjed kojega srećemo na zajedničkim veseljima i tugama, tek čovjek čiju je smrt ‘ljudski’ oplakati”, piše Andrej Nikolaidis za Al Jazeeru.

24.11.2017. (19:10)

Navijačka posla

UEFA najavila kazne Zenitu, Partizanu i Crvenoj zvezdi zbog potpore navijača Mladiću

Ratni zločinac Ratko Mladić, koji je na sudu u Haagu osuđen na doživotni zatvor, na utakmicama Europske lige igranima u četvrtak dobio je podršku srpskih i ruskih navijača. Navijači ruskoga Zenita iz Sankt Peterburga su za vrijeme utakmice protiv Vardara izvjesili transparent “Ratko Mladić – srpski heroj” zbog čega ruskom klubu prijeti kazna.U Beogradu je Partizan ugostio Young Boyse, a navijači beogradskog kluba su podigli transparent s porukom “Nek je tvojoj majci hvala”. Oglasili su se i navijači Crvene zvezde koja je gostovala u Bjelorusiji. Za vrijeme utakmice protiv BATE Borisova navijači Crvene zvezde su razvukli transparent s porukom “1000 doživotnih da su ti dali, častan Srbin tebe slavi”. Slobodna

22.11.2017. (10:36)

Haag: Mladić kriv za genocid u Srebrenici, osuđen na doživotni zatvor

Ratko Mladić kriv je za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti u BiH te je osuđen na doživotni zatvor, presudio je sud u Haagu. Nije kriv za genocid u nekoliko drugih općina u BiH, ali je kriv za udružene zločinačke pothvate, progon, zločin protiv čovječnosti, istrebljenje, ubojstva, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportacije, prisilno premještanje, protupravne napade na civile. Dosuđen mu je doživotni zatvor.Forum komentira izricanje presude. N1

09.12.2016. (20:00)

Čist kao suza

Mladićeva obrana: Kriv je samo zato što je Srbin

Obrana bivšeg zapovjednika vojske bosanskih Srba (VRS) Ratka Mladića ustvrdila je u Haškom sudu (ICTY) da je dokazala njegovu nevinost po optužnici za ratne zločine prema Bošnjacima i Hrvatima u BiH, te za genocid u Srebrenici, prenose beogradski mediji iz Den Haaga. “General Mladić je nevin čovjek… Kriv je samo zato što je Srbin i što je branio srpski narod u ratu koji su drugi započeli”, rekao je Mladićev odvjetnik Branko Lukić na početku završnih riječi. Za protivnike bosanskih Srba on je rekao da su se “služili islamskim fanatizmom” kako bi došli na vlast, te da je u tim okolnostima Mladić svoj narod branio “u skladu sa zakonom”. T-Portal

07.12.2016. (15:00)

Mirko i Ratko

Haški tužitelji traže doživotni zatvor za Ratka Mladića

“Bilo kakva kazna manja od maksimalno predviđene zakonom, a to je doživotna kazna zatvora, bila bi uvreda i živim i mrtvim žrtvama, kao i udar pravdi”, ocijenio je Alan Tieger, tužitelj Međunarodnog krivičnog sudu za bivšu Jugoslaviju u Haagu na završnim riječima na suđenju Ratku Mladiću. Optužen je za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, teroriziranje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperima i uzimanje pripadnika UPROFOR-a za taoce. Al Jazeera Balkan

07.12.2016. (08:45)

Suđenje Mladiću: Tužitelj u nastavku završnih riječi osporavao tvrdnje obrane da je Mladić navodno štitio nesrpsko stanovništvo i kažnjavao počinitelje zločina – istaknuo da dokazi tijekom suđenja "pokazuju upravo suprotno", da je Vojska Republike Srpske kojom je zapovijedao Mladić, po istom obrascu, u kampanji etničkog čišćenja činila zločine i nad Muslimanima i nad Hrvatima

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Ratko Mladić jako loše, prijeti mu moždani udar