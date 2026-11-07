Po hodnicima je sve tiše...
U posljednjih 13 godina hrvatske škole ostale bez gotovo 64.000 učenika
Prema podacima Ministarstva, Hrvatska je u 13 godina izgubila 12,5% učenika. Najteže pogođene regije su Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija s padom većim od 30%, dok najveći apsolutni minus broji Osječko-baranjska županija. S druge strane, blagi rast bilježe jedino Grad Zagreb i Istra. Iako je pad na razini cijele zemlje usporen, brdsko-planinska područja i otoci također bilježe negativne trendove, potvrđujući dugotrajnu krizu obrazovne demografije. Index