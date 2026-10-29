Četvrtak (08:00)
U Španjolskoj proglašena trodnevna žalost zbog nesreće, u Madridu neredi, strojovođe najavljuju štrajk
U Španjolskoj je proglašena trodnevna žalost nakon što je u sudaru dvaju brzih vlakova na liniji Madrid–Sevilla poginulo najmanje 68 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Do tragedije je došlo kada se Renfeov vlak zaletio u zaustavljenu kompoziciju tvrtke Iryo, koja je stajala na pruzi zbog kvara. Preliminarna istraga ukazuje na propust kontrolnog centra u Madridu koji je dao zeleno svjetlo za prolazak bez ograničenja brzine. Nesreća je izazvala val ogorčenja, prosvjede ispred Ministarstva prometa i najavu štrajka strojovođa zbog narušene sigurnosti infrastrukture. Index