Masovno markiranje

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Učenici i studenti u pet hrvatskih gradova u petak, 20. studenoga, kreću u cjelodnevni bojkot nastave
Inicijativa Štrajk mladih u Hrvatskoj najavila je za petak, 20. studenoga, cjelodnevni bojkot nastave u srednjim školama i na fakultetima u Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru i Osijeku. Akcija je dio šireg europskog pokreta International Youth Strike koji obuhvaća 25 zemalja pod sloganom “Za našu budućnost, ne njihove ratove”. Mladi ovim potezom traže priuštivije stanovanje, niže troškove života, kvalitetnije zdravstvo i obrazovanje te se protive militarizaciji i uništavanju okoliša. Popis ustanova koje sudjeluju bit će objavljen na njihovom Instagram profilu, a organizatori najavljuju da je ovaj bojkot tek početak njihovih prosvjednih aktivnosti. Index