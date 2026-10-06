Spasit ćemo svijet od robota... samo da izračunamo isplati li se više kukac ili čovjek

Matthieu Ricard (76) tibetski je budistički redovnik, pisac, prevoditelj i fotograf podrijetlom iz Francuske. Prozvan je najsretnijim čovjekom na svijetu nakon što je sudjelovao u 12-godišnjem istraživanju mozga koje je vodio Richard Davidson, neuroznanstvenik sa Sveučilišta Wisconsin, piše tbsnews. Davidson je povezao Ricardovu glavu s 256 senzora i otkrio da je Ricardov um neobično lagan kada meditira. Ricard, koji za sebe kaže da ponekad meditira danima i da se od toga nikad ne umori, priznaje da je sretan, iako smatra da su njegovu titulu najsretnijeg čovjeka mediji preuveličali. Njegovi savjeti o tome kako biti sretan svode se – na altruizam. Naime, svakodnevno razmišljanje o sebi jako je iscrpljujuće, stresno i u konačnici dovodi do nesreće. “Samo ja, ja, ja… po cijeli dan, to je prilično zamorno. I prilično jadno jer instrumentalizirate cijeli svijet kao prijetnju ili kao potencijalnu vrstu interesa za sebe”, upozorava Ricard. Njegova knjiga o sreći prevedena je i na hrvatski. N1