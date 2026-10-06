Spasit ćemo svijet od robota... samo da izračunamo isplati li se više kukac ili čovjek
Učinkoviti altruizam: Velika ideja 21. stoljeća između utjecaja na AI i moralnih stranputica
Učinkoviti altruizam, etički pokret nastao na Oxfordu, privukao je generaciju mladih tehnoloških stručnjaka i snažno utjecao na razvoj umjetne inteligencije te globalnu politiku. Dok pristaše logično i argumentirano upozoravaju na egzistencijalne rizike i dugoročnu dobrobit čovječanstva, kritičari upozoravaju na opasnosti utilitarističkog pristupa. Kad se etika svede na hladnu matematičku optimizaciju i fokusira na daleku budućnost, lako se gube iz vida stvarne ljudske potrebe danas, a kontrola nad tehnologijom koncentrira u rukama uske, utjecajne skupine. Jutarnji