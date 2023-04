Razgranati korijeni ratne izdaje

“Ako vjerujemo riječima FSB agenata, oni stvarno misle da CIA pokušava započeti revoluciju u Rusiji i da je Navaljni agent CIA-e”, rekao je Mihail Sokolov o službi koja je zamijenila KGB nakon pada Sovjetskog Saveza. “Ulažu ogromne količine resursa i truda kako bi spriječili da se dogodi bilo kakva promjena u Rusiji. Oni traže stranog neprijatelja”, dodao je. Kaže da je FSB “opsjednut” time da shvati tko bi mogao naslijediti Alekseja Navaljnog na mjestu vođe oporbenog pokreta. “Rusija sada i Rusija 2016. dvije su različite zemlje. Tada si još mogao biti aktivist i biti siguran. Nisam slijep, vidio sam kakve probleme je imala moja zemlja. Vidio sam kako Europa živi. Bio sam motiviran učiniti svoju zemlju boljom”, dodao je Sokolov. No dok se bavio aktivizmom, izbjegao je služenje vojnog roka i FSB ga je time ucijenio. “Pozvali su me na sastanak s načelnikom vojnog ureda. Rečeno mi je da me prate već neko vrijeme i da mogu birati: ili surađujem ili idem u zatvor na dvije godine“, kaže Sokolov. Jutarnji