Činilo se premirno na izborni dan
Ukrasi, fotelje i novi početak: Tenzije u Srbiji nakon Vučićevog poraza, incidenti ispred medijskih kuća navodno iscenirani
Nakon izbornog poraza Aleksandra Vučića i pobjede Studentske liste, Srbija prolazi kroz velike političke napetosti. Građani su upali u prostorije televizije Informer te gađali jajima televiziju Pink. Dok vlasnik Informera tvrdi da se radilo o nasilju, majka žrtve iz Novog Sada navodi da je prosvjed bio namješten s provokatorima. Studenti traže ostavke vodstva RTS-a, uvođenje privremene uprave i depolitizaciju medija, dok direktorica RTS-a odbija ostavku. Pobjedu studenata pohvalili su beogradski nadbiskup i povjesničar Timothy Snyder, dok Vučić najavljuje da će se SNS sam organizirati ako ih institucije ne zaštite. Index, tportal
- Povjesničar Milivoj Bešlin ističe da je iznimno uvjerljiva pobjeda Studentske liste prisilila Vučića na priznavanje poraza. Unatoč Vučićevoj opasnoj “šešeljevskoj” retorici i prijetnjama samoorganiziranjem, Bešlin smatra da je stvarna opasnost od njegovog režima prošla.
- Nova vlast najavljuje borbu protiv podivljale korupcije, kriminala i sprege države s mafijom – što je i dovelo do tragedije u Novom Sadu – te najavljuje lustraciju i kazneni progon. Iako je pokret heterogen i okuplja i ljevicu i desnicu, široki narodni legitimitet olakšat će izgradnju razorenih institucija. (Jutarnji)
- Studenti traže ostavke vodstva RTS-a i uvođenje privremene uprave (Index)
- Vučić održao dosta ratoboran govor: Ako se ovo nastavi, sami ćemo se organizirati, nad našom strankom se vrši revolucionarni teror (Index)