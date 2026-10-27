Ukrasi, fotelje i novi početak: Tenzije u Srbiji nakon Vučićevog poraza, incidenti ispred medijskih kuća navodno iscenirani - Monitor.hr
Utorak (20:00)

Činilo se premirno na izborni dan

Ukrasi, fotelje i novi početak: Tenzije u Srbiji nakon Vučićevog poraza, incidenti ispred medijskih kuća navodno iscenirani

Nakon izbornog poraza Aleksandra Vučića i pobjede Studentske liste, Srbija prolazi kroz velike političke napetosti. Građani su upali u prostorije televizije Informer te gađali jajima televiziju Pink. Dok vlasnik Informera tvrdi da se radilo o nasilju, majka žrtve iz Novog Sada navodi da je prosvjed bio namješten s provokatorima. Studenti traže ostavke vodstva RTS-a, uvođenje privremene uprave i depolitizaciju medija, dok direktorica RTS-a odbija ostavku. Pobjedu studenata pohvalili su beogradski nadbiskup i povjesničar Timothy Snyder, dok Vučić najavljuje da će se SNS sam organizirati ako ih institucije ne zaštite. Index, tportal

  • Povjesničar Milivoj Bešlin ističe da je iznimno uvjerljiva pobjeda Studentske liste prisilila Vučića na priznavanje poraza. Unatoč Vučićevoj opasnoj “šešeljevskoj” retorici i prijetnjama samoorganiziranjem, Bešlin smatra da je stvarna opasnost od njegovog režima prošla.
  • Nova vlast najavljuje borbu protiv podivljale korupcije, kriminala i sprege države s mafijom – što je i dovelo do tragedije u Novom Sadu – te najavljuje lustraciju i kazneni progon. Iako je pokret heterogen i okuplja i ljevicu i desnicu, široki narodni legitimitet olakšat će izgradnju razorenih institucija. (Jutarnji)
  • Studenti traže ostavke vodstva RTS-a i uvođenje privremene uprave (Index)
  • Vučić održao dosta ratoboran govor: Ako se ovo nastavi, sami ćemo se organizirati, nad našom strankom se vrši revolucionarni teror (Index)

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Ponedjeljak (22:30)

Kad studenti preuzmu katedru

Analitičari složni: Vučić još nije gotov, iduća vlast upitne stabilnosti

Politički analitičar Krešimir Macan za tportal upozorava da ovo nije nužno Vučićev konačni kraj. Pred studentskim pokretom tek je izazov preoblikovanja u funkcionalnu vlast, dok SNS zadržava jaku lokalnu mrežu. Mogući su scenariji poput suđenja i preuzimanja medija, no vanjskopolitički smjer Srbije ostaje nepoznanica. Tranzicija vlasti bit će spora, nesigurna i puna izazova. Vučićevu stranku očekuje ozbiljno preslagivanje, dok on sam možda dočeka priliku ukoliko nova vlast ne ispadne stabilna.

  • Sličnog je mišljenja i Boško Picula, koji ističe kako u Srbiji nije bilo konkretnog lidera na čelu opozicije, već je pobjedu odnijela ideja, kao i zasićenje likom i djelom donedavnog predsjednika. Bez jasnog vodstva, preširokog programa od nacionalističke desnice do proeuropske ljevice, s inicijatorima koji izbjegavaju preuzimanje političkih dužnosti, a što je razumljivo jer i dalje studiraju, te s nedvojbenim klipovima vlasti na odlasku, pobjednici izbora u Srbiji imaju čvrst legitimitet i legalitet, ali nemaju čvrst okvir svoga budućeg djelovanja
  • Šoškić je najavio bolje odnose s Hrvatskom i Europskom unijom, dok na pitanje o stavu nove vlasti prema Rusiji nije odgovorio. Najavio je da se Studentska lista neće baviti pitanjima iz ratnih 90-ih godina, poput Vukovara i Oluje, te da Kosovo, u skladu sa srbijanskim Ustavom, smatra dijelom Republike Srbije (Index)
  • RTV-ov Dnevnik započeo isprikom: “Javni servis godinama nije ispunjavao funkciju. Prešućivalo se, zatvarale su se oči, informiralo se jednostrano” (Nacional)
Ponedjeljak (09:00)

Jutro poslije, još se trijezni

Pad autoritarnog režima u Srbiji i povijesni trijumf studentskog pokreta

Apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini osvojila je Studentska lista predvođena Ilijom Srdanovićem, dobivši 52,9 % glasova, dok je Vučićev SNS ostao na oko 38,8 %. Vučić odlazi nakon 14 godina. Pobjeda je izazvala masovno slavlje širom zemlje, uklanjanje šatora iz beogradskog „Ćacilenda” i skidanje plakatu s likom Vojislava Šešelja u Novom Sadu. Vučić je u obraćanju optužio Europu i američku “duboku državu” za pad, dok je pobjednički pokret najavio obnovu demokratskih institucija i bolju suradnju u regiji. Jutarnji

  • Strani mediji o padu Vučića: “Seizmički potres na Balkanu” (Index), BBC: Nakon višemjesečnih uličnih blokada i prosvjeda, pokret okupljen oko liste „Studenti pobjeđuju” izbornu je pobjedu ostvario ponudivši kandidatsku listu s uglednim stručnjacima poput kardiologa Ilije Srdanovića i ekonomista Dejana Šoškića, koji se spominje kao glavni kandidat za premijera (Index)
  • Vučić zna da ga sada čeka istraga o klijentelističkim i “poslovnim” potezima i da će morati odgovarati za mnoge mračne poslove, pa i za onih 20 i kusur milijardi eura utrošenih na drugorazredni Expo sljedeće godine (Jutarnji)
  • Nestvarne scene iz Beograda. Policija odlazi na vozilima, ljudi ih gađaju (Index), Guardian u Beogradu: ‘Na istim ulicama na kojima nas je policija tukla sada stojimo kao pobjednici‘ (tportal)
  • Tko su ljudi koji su pobijedili Vučića? Srdanović kao voditelj liste, ali ne nužno i premijer, glumci, sportaši, profesori, liječnici, sociolozi, poljoprivrednici i aktivisti… najistaknutije ime je ono bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, koji će imati važnu ulogu u budućoj vladi (Index)
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25.10. (22:45)

Iznenađen... i uvređen

Izbori u Srbiji: Vučić priznao poraz: “Srušili su nas uz pomoć Zapada, ovo je verifikacija revolucije”

Nakon što su neslužbeni podaci i reprezentativni uzorak Studentske liste pokazali rekordnu izlaznost od 69,1 % te njihovo premoćno vodstvo i potencijalno težak poraz vladajućih, Aleksandar Vučić obratio se javnosti te praktički priznao poraz. Priznavši da SNS ima oko 105, a Studentska lista oko 130 zastupnika, optužio je zapadne sile i “duboku američku državu” za rušenje njegova režima. Izjavio je da je ovo verifikacija revolucije, a pobjednike nazvao tek izvođačima radova te oštro napao neovisne medije i aktiviste. Jutarnji, Portal analitika

  • Stručnjaci i analitičari upozoravaju da Vučić vjerojatno neće mirno predati vlast. Očekuje se da bi mogao osporiti regularnost izbora, proglasiti vlastitu pobjedu ili izazvati nerede i kaos kako bi uveo izvanredno stanje i odgodio pad. Budući da prorežimski mediji već pišu o nepravilnostima, a u Pionirskom parku niče šatorsko naselje, nije isključeno da opozicija izađe na ulice, dok se kao krajnja opcija za samog Vučića spominje i bijeg u Minsk ili Moskvu. (Jutarnji), likovi u crnom napustili Ćacilend nakon što je Vučić objavio poraz (Index)
  • Index uživo s ulica Beograda: Auti trube, studenti plješčću, nakon objave rezultata zavladalo ludilo (Jutarnji, tportal)
  • Policija odlučila izvesti satima zaključane vučićevce, uslijedio je totalni kaos (Naš portal, Jutarnji)
  • HRT: Prolaznici u Beogradu su pokušali potjerati našu ekipu (Index)
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25.10. (20:00)

Rezultati ispita uskoro, ne mogu svi proći

Velika izlaznost na izborima u Srbiji nagovještava pad Aleksandra Vučića

Na izborima u Srbiji bilježi se iznimno velika izlaznost, što prema procjenama stručnjaka i oporbe nagovještava potencijalni pad režima Aleksandra Vučića. Oporbeni krugovi i sociolozi ističu da visoki odaziv znatno smanjuje Vučićeve šanse za pobjedu, čak i uz izborne malverzacije. Prorežimski mediji već izvještavaju o nepravilnostima, što se tumači kao priprema terena za nepriznavanje rezultata. Analitičari upozoravaju da bi Vučić, u pokušaju da izbjegne predaju vlasti i potencijalni kazneni progon, mogao izazvati nerede, proglasiti izvanredno stanje ili izlaz izlaziti potražiti u bijegu u inozemstvo. Jutarnji

  • Index navodi deset razloga zašto bi bilo dobro da Vučić napokon ode: od pada nadstrešnice u Novom Sadu kao simbola korupcije, sprege vlasti s kriminalom, uništenja medijskih sloboda, kontrole izbora te odbijanja suočavanja s ratnom prošlošću i zaštite ratnih zločinaca. Istaknuti su i jak ruski utjecaj, pritisci na oporbu te urušavanje neovisnosti institucija. Na kraju, navodi se i prozačan razlog: na vlasti je već više od desetljeća, pa je sistematski okupirao državu i prosto – predugo vlada.
  • Do 12 sati glasalo 34,55 posto upisanih birača, do 16 sati čak 56,4 posto, prvi preliminarni rezultati očekuju se do 22 sata (Nacional) ,nositelj Studentske liste: “Danas ćemo legitimno izabrati novu vlast u Srbiji”, na pojedinim biračkim mjestima zabilježeni incidenti, došlo je do fizičkog sukoba ispred pizzerije, navodno uznemiravali i Vučićevu majku (Index, tportal)
  • Analitičar Žarko Puhovski ističe da rekordna izlaznost izravno smanjuje šanse Aleksandra Vučića jer je njegov birački bazen fiksiran. Pad režima smatra ključnim za Srbiju koju je Vučić, prema njegovim riječima, potpuno primitivizirao, iako ne očekuje znatnije promjene u vanjskoj politici prema susjedima (Jutarnji)
  • Nedim Sejdinović, novinar iz Novog Sada: Atmosfera je svečana, ispunjena ogromnim optimizmom, ali i velikom dozom opreza. Naprednjaci će pokušati da kradu, u to ne treba sumnjati, ali im je prostor za manipulacije sada znatno sužen (H-alter)
  • Vučić zabranio da N1 prati izbore u njegovom stožeru: Na udaru i drugi mediji koje ne kontrolira (N1)
  • Brojna vozila Žandarmerije okupirala Beograd, u dijelu grada isključena rasvjeta, šef delegacije EU: ‘Zabrinut sam‘ (Jutarnji)
25.10. (01:00)

Orwell je živio u Srbiji?

Vladavina Aleksandra Vučića: neispunjena obećanja o članstvu u EU i očuvanju Kosova

Vlast je optužena za pretvaranje države u autokratski, partitokratski sustav prožet korupcijom, kontrolom medija i političkim utjecajem na pravosuđe. Iako je međunarodno balansirao između Zapada i Rusije, Vučićev model vladanja opisuje se kao iliberalna “demokratura”, Nadolazeći izbori prikazani su kao emotivni i generacijski sukob između vlasti, koja mobilizira smrknuto i ustrašeno biračko tijelo, te probuđene nade koju predvodi Studentska lista. DW

17.10. (20:00)

Kako je došao, tako bi mogao odletjeti

Vučićev manevar iz očaja: Prijevremeni izbori kao bijeg od vlastitog sloma

Odlukom da raspusti parlament i podnese ostavku na mjesto predsjednika kako bi ponovno išao na izbore, Aleksandar Vučić ne demonstrira vlastitu snagu, već proaktivno izbjegava daljnje slabljenje svoje pozicije. Politički analitičar Aleksandar Musić ističe kako Vučiću vrijeme više ne ide u prilog zbog jačanja Studentske liste i izostanka jakog predsjedničkog kandidata. Iako režim računa na opozicijsko mrvljenje glasova i izborne manipulacije, potpunije pokrivanje biračkih mjesta promatračima otežat će prevare na izborni dan. Međunarodni akteri prešutno ga podržavaju zbog vlastitih interesa, no konačni ishod 25. listopada ostaje neizvjestan. Bojan Stilin za tportal

29.09. (13:00)

Drage komšije, imate li izbora?

Iza Vučića ostaje Srbija s više autocesta, pruga i investicija, ali i država u kojoj su institucije godinama gubile političku težinu pred jednim čovjekom

Boris Tadić 2012. skratio je mandat i nehotice otvorio vrata eri Aleksandra Vučića. Četrnaest godina poslije Vučić odlazi s predsjedničke funkcije da bi pokušao ponovno postati premijer. Došao je poslije izbora u zemlji koja je nakon Miloševićeva pada izgradila demokraciju punu ozbiljnih mana: sa slabim institucijama, partijskim zapošljavanjem, korupcijom, tabloidizacijom, političkim utjecajem na medije i navikom vlasti da tretira državu kao prošireni stranački ured.

Vučićeva politička inovacija bila je u tome što je postojeće slabosti sustava povezao i centralizirao do razine na kojoj više nisu bile samo kvarovi demokracije nego način na koji sustav funkcionira. Nakon četrnaest godina Vučićeve političke dominacije Srbija nesumnjivo ima više autocesta, veće nominalne plaće, nižu nezaposlenost i drukčiju infrastrukturu nego 2012. godine. A onda su se pojavili studenti i postavili neugodno jednostavno pitanje: što vrijedi država koja može sagraditi stotine kilometara autoceste ako građani više ne vjeruju institucijama… Bojan Stilin za tportal

27.09. (22:30)

Trenutno bez stolice

Aleksandar Vučić ispunio obećanje i podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije

Ovu odluku donio je kako bi se aktivno uključio u predizbornu kampanju kao nositelj izborne liste “Ujedinjena Srbija” za izvanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. listopada. Učinio je to pred kraj drugog mandata, zakonski se ne bi mogao kandidirati za još jedan. U slučaju pobjede svoje političke opcije, planira ponovno preuzeti funkciju predsjednika Vlade. U svom obraćanju javnosti istaknuo je ekonomske uspjehe svoje vlasti, poručio da će Srbija štititi svoj narod na Kosovu te zahvalio građanima na višegodišnjoj podršci. Slobodna, tportal

16.09. (09:00)

Vječni studenti protiv vječnog vođe

Vučić protiv ‘nepoznatih’ pobunjenika: Šahovska partija pred izbore u Srbiji

Mjesec i devet dana prije izbora u Srbiji, politička scena podijeljena je između provjerenih lica s Vučićeve liste i široke koalicije okupljene oko Studentske liste – Studenti pobjeđuju. Dok naprednjaci nude iskusnu, ali potrošenu garnituru političara i javnih osoba poput Branislava Lečića i Željka Rebrače, studenti su istupili s listom koju uglavnom čine profesori, stručnjaci i poznata imena poput Dejana Bodiroge. Iako studenti donose prijeko potrebnu svježinu i neopterećenost prošlošću, njihov stvarni domet i politička kohezija još su nepoznanica. Istodobno, Vučićeva izborna mašinerija oslanja se na dobro poznate kadrove i agresivnu kampanju. tportal

  • Među kandidatima na studentskoj listi su i inženjer Zoran Đajić, Mirjana Nikolić, rektorica Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić, akademik Radomir Saičić, odvjetnica Sarah El Sarag i bivši nogometaš Mirko Poledica. Kompletan spisak objavljen je na sajtu Studentske liste. BBC
15.09. (02:00)

Osim ako se ne plaši demokracije

Studenti predali izbornu listu RIK-u uz potporu tisuća građana, Vučićeva reakcija: “Bezimena lista koje se svi stide”

Tisuće građana i studenata okupile su se u Beogradu na prosvjednoj “Šetnji pobjednika” kako bi predale izbornu listu “Studentska lista – Studenti pobjeđuju” Republičkom izbornom povjerenstvu. Usprkos administrativnim preprekama i problemima s ovjerom potpisa kod javnih bilježnika, studenti su prikupili podršku za 250 kandidata. Predsjednik Aleksandar Vučić oštro je kritizirao listu nazvavši je bezimenom i bez programa, dok se istovremeno priprema za parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada, na kojima planira preuzeti premijersku poziciju. Index