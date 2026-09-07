Pokaži nešto što zaista možeš napraviti

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Umjetna inteligencija u marketingu: AI generirane fotke uništavaju povjerenje kupaca
Fotograf Ryan Stanikk za PetaPixel analizira sve češću upotrebu umjetne inteligencije u marketingu, posebno kod prikaza hrane i usluga. Reagirajući na tvrdnje da je fotografija hrane i onako oduvijek “lažirana”, pojašnjava razliku između estetske pripreme pravih jela i AI generiranja nepostojećih obroka. Iako i sam koristi AI alate u svakodnevnom poslovanju i programiranju, naglašava da lažni prikazi narušavaju povjerenje kupaca i dugoročno štete brendovima. Zaključuje kako AI ne može zamijeniti autentične dokaze o stvarnim proizvodima, timu i prostoru koje ponuditelji nude svojim klijentima.