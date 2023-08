Na prvi pogled raspoznaje što je pravi embrij, a što model iz laboratorija, ali ovdje više nije bio siguran

Što su učinili znanstvenici iz Cambridgea i Izraela? Uspjeli su iz matičnih stanica dobiti tvorbu koja sliči na ljudski embrij i održavati ju do starosti od 14 dana. Takav razvoj u laboratoriju nikome ranije nije pošao za rukom. Ljudi danas mogu stići do Mjeseca i dna oceana, ali je o prvim trenucima našeg začeća malo poznato. Jer, teško je izvući podatke iz embrija, a da se istodobno ne ugrozi život u nastajanju. Traže se zaobilazni putevi, recimo s pomoću životinjskih embrija ili embrionalnih modela koji pomažu da se bolje razumiju fenomeni spontanog pobačaja, genetskih oboljenja ili urođenih poremećaja organa. Stvar nosi proturječnosti: embrionalni model trebao bi biti što sličniji prirodnom originalu. „Ali što se više približimo originalu, to su jači etički problemi koji su nas isprva držali dalje od ove tematike“, kaže Hank Greely, profesor prava i etike na Sveučilištu Stanford. U većini zemalja znanstvenicima je dopušteno istraživati embrije upravo do 14. dana njihovog razvitka. Tako je recimo u Kini, Velikoj Britaniji ili Kanadi. U Njemačkoj, Turskoj ili Rusiji su takvi eksperimenti zabranjeni. U Brazilu i Francuskoj nema vremenskog ograničenja, a u SAD-u sve ovisi o saveznoj državi u kojoj se provodi istraživanje. Deutsche Welle