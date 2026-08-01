Najtužniji pjev koji ćete čuti

Usamljeni pjev ptice Kauaʻi ʻōʻō: Tragični podsjetnik na ljudski utjecaj i izumiranje vrsta - Monitor.hr
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Usamljeni pjev ptice Kauaʻi ʻōʻō: Tragični podsjetnik na ljudski utjecaj i izumiranje vrsta

Tužna snimka iz 1987. godine zabilježila je pjev mužjaka ptice Kauaʻi ʻōʻō na havajskom otoku. Pjev koji je pozivao na parenje nije ni mogao dozvati nijednu ženku, budući da više nisu postojale. Ova havajska vrsta ptice izumrla je zbog uništenja staništa, komaraca koji prenose bolesti, oluja i općeg utjecaja čovjeka. dlnr Hawaii… Autor teksta na blogu Bryn De Kocks izražava duboku krivnju i kritiku prema ljudskoj samoljubivosti, naglašavajući kako bi usamljeni poziv te ptice trebao poslužiti kao ozbiljno upozorenje čovječanstvu o trajnim i nepovratnim posljedicama koje ostavljamo na prirodu.


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