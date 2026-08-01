Najtužniji pjev koji ćete čuti

Tisuće životinjskih vrsta u kritičnom su riziku od izumiranja, a sve zbog čovjeka – neodržive obrade zemlje, ribarenja i klimatskih promjena – objavila je organizacija International Union for Conservation of Nature uz svoju crvenu listu ugroženih vrsta. IUCN kaže i da životinjske vrste izumiru danas većom brzinom nego bilo kad u povijesti. U brojkama, ovako stoje stvari: od procijenjenih 91.523 životinjske i biljne vrste njih 25.821 je ugroženo, 866 je izumrlo, 69 je izumrlo u divljini, a 11.783 je osjetljivo. Među najpoznatijim ugroženim vrstama su delfin Irrawaddy i perajasta pliskavica iz jugoistočne Azije. Ima dobrih vijesti – IUCN je pohvalio Novi Zeland jer je spasio od umiranja dvije vrste ptice kiwi. Daily Mail, CNN