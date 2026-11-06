Uzimanje pauze za igranje igrica može pomoći spriječiti burnout - Monitor.hr
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Igrači na zasluženom dopustu

Uzimanje pauze za igranje igrica može pomoći spriječiti burnout

Planirani slobodni dan za izlazak nove igrice nije neodgovornost, već učinkovita prevencija izgaranja na poslu (burnouta). Ključna je razlika u pristupu: dok je iznenadno izostajanje s posla oblik štetnog izbjegavanja obveza, unaprijed isplanirani odmor omogućuje psihološko odvajanje od radnog stresa. Videoigre nude opuštanje, mentalno isključenje i pozitivno uzbuđenje, što aktivno pomaže u oporavku. Ako se planira unaprijed, odlazak na “gejmerski dopust” zdrav je i proaktivan korak za očuvanje mentalnog zdravlja. Psychology Today


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