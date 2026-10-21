Mladi, ljuti i s maskom na licu

Zatvoreno je do 500 škola, a od početka prosvjeda uhićeno je više od 5000 ljudi, od čega je čak 85 posto maloljetnika. Vlada najavljuje povratak na nastavu, ali i zakon po kojem bi prosvjednici mogli platiti štetu do 10.000 eura, dok sindikat CGT poziva radnike na generalni štrajk. Glavni razlozi masovnih francuskih prosvjeda leže u dubokoj krizi obrazovnog sustava, nedostaje nastavnika pa učenici mjesecima ostaju bez profesora iz ključnih predmeta, uz manjak stručnih suradnika i medicinskog osoblja. Učionice su prenatrpane učenicima, a brojne zgrade dotrajale, zapuštene i slabo opremljene. Mladi su nezadovoljni općom društvenom klimom i ekonomskom nesigurnošću, što se spojilo s protivljenjem vladinim proračunskim rezovima. BBC, Index