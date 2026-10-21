Val prosvjeda i socijalnih nemira zahvatio Europu: Pobuna mladih pod pritiskom inflacije i radikalnih skupina - Monitor.hr
Prekjučer (08:00)

Mladi, ljuti i s maskom na licu

Val prosvjeda i socijalnih nemira zahvatio Europu: Pobuna mladih pod pritiskom inflacije i radikalnih skupina

Širom Europe traje val prosvjeda koji, premda pokrenut različitim lokalnim razlozima, odražava duboko nepovjerenje u političke elite i institucije. Dok Francuska ratuje oko školstva i životnih troškova, Španjolska i Portugal prosvjeduju zbog stambene krize, a Albanija protiv korupcije. Zajednička podloga nemira su inflacija, skupe režije i stambeno nesamostaljenje mladih. Ipak, mirne struje često otimaju radikalne skupine, pretvarajući zahtjeve u palež, pljačku i sukobe s policijom. Zahtjevi se dodatno isprepliću s propalestinskim marševima, ostavljajući pred europskim vladama težak zadatak: smirivanje nasilja i pružanje održivih ekonomskih odgovora. Višeslav Raos za tportal


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Zatvoreno je do 500 škola, a od početka prosvjeda uhićeno je više od 5000 ljudi, od čega je čak 85 posto maloljetnika. Vlada najavljuje povratak na nastavu, ali i zakon po kojem bi prosvjednici mogli platiti štetu do 10.000 eura, dok sindikat CGT poziva radnike na generalni štrajk. Glavni razlozi masovnih francuskih prosvjeda leže u dubokoj krizi obrazovnog sustava, nedostaje nastavnika pa učenici mjesecima ostaju bez profesora iz ključnih predmeta, uz manjak stručnih suradnika i medicinskog osoblja. Učionice su prenatrpane učenicima, a brojne zgrade dotrajale, zapuštene i slabo opremljene. Mladi su nezadovoljni općom društvenom klimom i ekonomskom nesigurnošću, što se spojilo s protivljenjem vladinim proračunskim rezovima. BBC, Index