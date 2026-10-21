Mladi, ljuti i s maskom na licu
Val prosvjeda i socijalnih nemira zahvatio Europu: Pobuna mladih pod pritiskom inflacije i radikalnih skupina
Širom Europe traje val prosvjeda koji, premda pokrenut različitim lokalnim razlozima, odražava duboko nepovjerenje u političke elite i institucije. Dok Francuska ratuje oko školstva i životnih troškova, Španjolska i Portugal prosvjeduju zbog stambene krize, a Albanija protiv korupcije. Zajednička podloga nemira su inflacija, skupe režije i stambeno nesamostaljenje mladih. Ipak, mirne struje često otimaju radikalne skupine, pretvarajući zahtjeve u palež, pljačku i sukobe s policijom. Zahtjevi se dodatno isprepliću s propalestinskim marševima, ostavljajući pred europskim vladama težak zadatak: smirivanje nasilja i pružanje održivih ekonomskih odgovora. Višeslav Raos za tportal