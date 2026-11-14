Uho je na mjestu, ali slike su pobjegle iz okvira
Van Gogh Alive na Zagrebačkom velesajmu: Više od 3000 digitalnih projekcija i VR potraga za slavnim slikarom
U paviljonu 10A Zagrebačkog velesajma otvorena je multimedijska izložba Van Gogh Alive, koja posjetiteljima umjesto originala nudi imerzivno iskustvo bez potrebe za predznanjem. Obilazak započinje uvodom glumca u rekreiranoj slikarevoj sobi, nastavlja se spektaklom s više od 3000 animiranih projekcija po zidovima, stupovima i podu uz klasičnu glazbu, a završava 15-minutnim VR iskustvom Finding Vincent SVR u kojem publika prati brata Thea u potrazi za Vincentom. Izložba australske tvrtke Grande Experiences okrenuta je obiteljima te slavi umjetnikovu životnu priču i ljubav prema svijetu, a ne mit o osamljenom luđaku. Traje do 24. siječnja. Muzika