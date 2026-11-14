Van Gogh Alive na Zagrebačkom velesajmu: Više od 3000 digitalnih projekcija i VR potraga za slavnim slikarom - Monitor.hr
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Uho je na mjestu, ali slike su pobjegle iz okvira

Van Gogh Alive na Zagrebačkom velesajmu: Više od 3000 digitalnih projekcija i VR potraga za slavnim slikarom

U paviljonu 10A Zagrebačkog velesajma otvorena je multimedijska izložba Van Gogh Alive, koja posjetiteljima umjesto originala nudi imerzivno iskustvo bez potrebe za predznanjem. Obilazak započinje uvodom glumca u rekreiranoj slikarevoj sobi, nastavlja se spektaklom s više od 3000 animiranih projekcija po zidovima, stupovima i podu uz klasičnu glazbu, a završava 15-minutnim VR iskustvom Finding Vincent SVR u kojem publika prati brata Thea u potrazi za Vincentom. Izložba australske tvrtke Grande Experiences okrenuta je obiteljima te slavi umjetnikovu životnu priču i ljubav prema svijetu, a ne mit o osamljenom luđaku. Traje do 24. siječnja. Muzika


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Izložba Yoko Ono u zagrebačkom MSU-u u prosincu

Muzej suvremene umjetnosti (MSU) u Zagrebu od 10. prosinca do 2. svibnja domaćin je izložbe Yoko Ono pod nazivom „Soba koju stvaraš“. Izložba obuhvaća pedesetak radova u različitim medijima – od antiratnih instalacija i eksperimentalnog filma do participativnih djela poput Wish Tree i Add Color. Postav prikazuje stvaralaštvo jedne od najutjecajnijih konceptualnih umjetnica 20. i 21. stoljeća, vodeći posjetitelje od ranih Fluxus performansa (Cut Piece) i suradnje s Johnom Lennonom sve do suvremenih aktivističkih radova, pozivajući ih da od promatrača postanu aktivni sudionici. HRT

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Jesenske šetnje muzejima

Vodič kroz najveće europske izložbe u jesen 2026.

Jesenska sezona 2026. donosi vrhunske kulturne događaje diljem Europe, idealne za jednodnevne izlete ili duža putovanja. U Zagrebu se ističu retrospektiva Nade Žiljak i izložba Vlaha Bukovca iz praškog razdoblja. Regionalno, Ljubljana nudi izložbu o Srečku Kosovelu, a Graz radove Eve Schlegel. Veće europske metropole mame pravim hitovima: Beč spaja Picassa i Bacona u Albertini, Budimpešta ulaže u opsežnu Gauguinovu izložbu, Milano povezuje Dalíja s modom, dok Pariz i Berlin nude veličanstvene postave u muzejima poput Musée d’Orsay i Gemäldegalerie. After 5

07.03. (15:00)

Baština u novom ruhu

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04.01. (14:00)

Krčma kao način života

‘Gutljaj prošlosti’ je vrijedan doprinos povijesti svakodnevice i povijesti slobodnog vremena u Zagrebu

Izložb ‘Gutljaj prošlosti – Stare zagrebačke kavane, krčme i gostionice (1887. – 1939.)’, postavljena je u Muzeju grada Zagreba u studenome prošle godine. Sadržajno izložba prati Zagreb od početaka industrijalizacije krajem 19. stoljeća, vremenu u kojem se grad rapidno širi površinom i brojem stanovnika, do pred početak Drugog svjetskog rata u Europi, kad mu je stanovništvo utrostručeno. Posjetitelj bi se mogao i pukim pogledom na popis od tridesetak kavana ili pedeset gostionica u promatranih šezdesetak godina zagrebačke povijesti, zamisliti nad činjenicom da su sve odreda smještene u ono što danas percipiramo više ili manje užim centrom grada. Zagreb se nastavio rapidno širiti i u idućih osamdesetak godina do tada neslućenih razmjera. A ne gine mu možda takva sudbina niti u budućnosti. H-alter

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Kad film odluči ne biti film, a Zagreb postane laboratorij

U MSU-u otvorena retrospektivna izložba GEFF 63–69 o antifilmu i filmskoj avangardi

U Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu otvorena je retrospektivna izložba GEFF 63–69: od antifilma do crnog vala, posvećena Genre Film Festivalu, prvom festivalu eksperimentalnog filma u bivšoj Jugoslaviji. Izložba prikazuje GEFF kao središte filmske i umjetničke avangarde šezdesetih godina, okupljeno oko Kinokluba Zagreb i Mihovila Pansinija. Poseban dio čini kino-box s 33 kratka filma ključnih autora tog razdoblja. Izložba ostaje otvorena do 15. veljače 2026. HRT

15.08.2025. (19:00)

Filmovi ceste, neobičnih ljudi i nemirnog duha

Wim Wenders proslavio 80. rođendan, u njegovu čast je u Bonnu otvorena prigodna izložba

U Bundeskunsthalle u Bonnu priređuje se velika retrospektivna izložba koja prikazuje njegovo golemo stvaralaštvo — film, fotografiju, bakropise i pisanu riječ — sve povezano trajnom temom što znači kretati se svijetom. Za Wendersa kretanje nikad nije bilo samo prelazak udaljenosti — nego otkrivanje. Rođen u Düsseldorfu 1945. na kraju Drugog svjetskog rata, odrastao je u gradu gotovo u potpunosti sravnjenom sa zemljom. Na otvorenju izložbe, Wenders — koji sebe često naziva lutalicom — prisjetio se nadrealnog kontrasta između poslijeratne Njemačke i udaljenih mjesta koja je otkrivao kroz djedovu enciklopediju i očeve novine. „To je za mene bilo golemo otkriće i to je bila pokretačka snaga moga života. Svijet je bio bolji. Uvijek sam želio znati sve o njemu… Da sam ostao kod kuće, ne bih danas bio ovdje”, rekao je za DW. Ta dječja žudnja za novim usmjerilo je njegov kreativni put koji se protegnuo preko kontinenata i žanrova.

21.10.2024. (19:00)

Fizičko skrolanje

Umjetnički maraton po galerijama: ‘brzinski’ obilazak izložbi u raznim galerijama

Manifestacija Reli po galerijama, održana ove subote, 19. listopada ponovno je pokazala svoju vrijednost kao jedinstven kulturni događaj koji povezuje publiku s umjetničkim prostorima na inovativan način. Veliki broj posjetitelja uživao je u obilasku galerija  i raznolikim izložbama koje su obuhvatile radove 36 umjetnika svih generacija, a posebno se ističe činjenica da su mnogi sudionici uspjeli obići svih 15 galerija. Nova mobilna aplikacija za obilaženje galerija, u koju se registriralo više od 400 korisnika, povećala je uključenost posjetitelja i pokazala se kao koristan alat za lakše praćenje rute i informiranje o izložbama u svakoj galeriji. Journal

12.10.2024. (22:00)

Stripovi kao iz Močvare

Izložba radova i promocija nove knjige “Doberman” vizualnog umjetnika Igora Hofbauera Hofa

Nije ovaj događaj privukao samo stripaše i ljubitelje stripa, već i brojne stalne posjetitelje kluba Močvara koji je oslikao i za čiji je vizualni identitet već dva desetljeća ponajviše zaslužan upravo Hof. Na samom događaju nije se našlo vremena za standardne govorancije, jer su posjetitelji odmah navalili na štand s kojeg su entuzijastično grabili plakate i knjige, a ponajviše spomenuti novi naslov “Doberman”. Kao i sav dosadašnji Hofbauerov rad, i “Doberman” je teško prepričljiv skup nadrealističkih crteža prožetih autorovim specifičnim smislom za humor i prepun sitnih detalja na koje valja obratiti pozornost, a uživanje u njima iziskuje koncentraciju i predanost koja će vas s lakoćom natjerati da se izgubite u tom urnebesnom i šarenom ludilu dok prebirete po stranicama ove knjige. Ravno do dna

30.09.2024. (21:00)

Red filmova, izložbi i glazbe

Kulturni tjedan: Organ vida, jugoslavenski Crni val, Partiberjkers, Laibach…

Ovaj tjedan u Zagrebu obiluje kulturnim događanjima. Izdvajamo nekoliko:

  • Međunarodni festival Organ Vida (utorak, MSU): Trinaesto izdanje bijenalnog festivala fotografije s izložbom „Trnci i leptirići“ prikazuje radove deset finalista, odabranih među 300 prijavljenih umjetnika. Izložbe su otvorene do 3. studenog.
  • Ciklus crnog talasa (srijeda, Kinoteka): Početak sezone u Kinoteci posvećen je filmovima jugoslavenskog crnog talasa, poznatima po svojoj formalnoj inovativnosti i kritičkom stavu.
  • Buzz’ Ayaz & The Cyclist Conspiracy (četvrtak, Močvara): Glazbeni događaj koji spaja drevne tradicije s modernom psihodelijom kroz zvukove istoka i meditacije.
  • Macbeth kao farsa (petak, ZKM): Johan Simons i ekipa u apsurdnoj obradi jedne od najpoznatijih tragedija Williama Shakespearea.
  • Laibach u Boogaloo-u (subota): Slovenski kolektiv promovira reizdanje kultnog albuma Opus Dei uz posebnu koncertnu izvedbu.

tportal nije spomenuo koncert Partibrejkersa u Tvornici. Sviraju ovaj petak, više informacija na Forumu.