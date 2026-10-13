Piše nam se bijelo

Velika istraga Guardiana: Latinoamerički karteli šire mrežu i djeluju u najmanje 12 europskih zemalja - Monitor.hr
Utorak (17:00)

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Velika istraga Guardiana: Latinoamerički karteli šire mrežu i djeluju u najmanje 12 europskih zemalja

Četveromjesečna istraga Guardiana otkrila je da su latinoamerički karteli (poput Sinaloe, CJNG-a i PCC-a) prisutni u najmanje 12 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku. Surađuju s lokalnim mafijama, a između 2014. i 2024. zaplijenjena količina kokaina u Europi skočila je za 471 posto. Proizvodnja kokaina u Južnoj Americi dosegnula je rekordnih 4.100 tona godišnje. Europa je kartelima postala ključno i najprofitabilnije tržište, znatno isplativije od SAD-a, te čini četvrtinu globalne potrošnje. Prema podacima Europola, od najopasnijih kriminalnih mreža koje djeluju u Europskoj uniji, čak 149 ih je izravno povezano s latinoameričkim kartelima. Večernji


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Nije im baš veselo kako na prvu zvuči

U organizmu morskih pasa uhvaćenih kod Brazila utvrđen kokain

Tako su pokazali rezultati testova kod čak 13 morskih pasa ulovljenih u mrežu nedaleko Rija De Janeira. Prethodne studije su pronašle kokain u riječnim, morskim i kanalizacijskim vodama, a tragovi droge pronađeni su i u drugim morskim stvorenjima poput škampi. Zasebna studija nedavno je otkrila da visoke razine ostataka kokaina uzrokuju “ozbiljne toksikološke učinke” kod životinja poput smeđih dagnji, kamenica i jegulja. Koncentracija pronađena u morskim psima iz Rija bila je 100 puta veća nego što je pronađena u drugim morskim životinjama, rekli su istraživači. Nije poznato kako je kokain završio u njima. Pretpostavlja se da je pao u more dilerima ili su ga bacili u bijegu od policije, a možda je tamo završio kroz kanalizaciju. Guardian 

11.03.2023. (21:00)

"Pablo Eskobear"

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Scena iz filma 'Cocaine Bear'

Mnogi razlog uspjeha filma vide u tome da publika u posljednje vrijeme obožava i traži originalne priče. Tako je i hororac “M3GAN”, koji je također producirao Universal, postigao veliki uspjeh, zaradivši više od 173 milijuna dolara, iako su imali budžet od samo 12 milijuna dolara. Inače, “kokainski medvjed” poznat je i kao “Pablo Eskobear”, a Elizabeth Banks snimila je film po scenariju Jimmyja Wardena, kojeg je pak inspiriralo otkriće mrtvog medvjeda 1985. godine u nacionalnoj šumi Chattachoochee u američkoj saveznoj državi Georgiji. Warden je rekao da je film  njegova uvrnuta fantazija o tome što je želio da se stvarno dogodilo nakon što je medvjed pojeo sav kokain. U filmu glume Keri Russell, O’Shea Jackson, ali i Ray Liotta, koji je preminuo u svibnju. Ovo je ujedno jedna od njegovih zadnjih filmskih uloga. Tportal

11.11.2022. (19:49)

Belgija je nova kokainska prijestolnica Europe, a ključnu ulogu imaju dileri iz Hrvatske

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Bijele koke iz Kolumbije pale, svu su EU zatrpale

Nezapamćeno krijumčarenje kokaina u Europu u pandemiji

Organizirani kriminal zarađuje milijarde eura na krijumčarenju kokaina iz Latinske Amerike u EU, pri čemu je kokain čišći nego ikad prije, poručio je Europol. Novac zarađen od dilanja “hrani” kriminalne strukture koje se služe svojim golemim resursima kako bi se infiltrirale i potkopale gospodarstvo EU-a, javne institucije i društvo, poručuje europska policija. Mafija će se tkđ. infiltrirati u legalna poduzeća koja su postala ranjivija u pandemiji. U veljači su njemačke i nizozemske vlasti zaplijenile 23 tone kokaina. HRT

06.03.2021. (22:30)

Narkocjevovod ne priznaje koronu

Kokain: unatoč pandemiji potražnja ne pada

Iako se moglo pretpostaviti da će zatvaranja granica usporiti raspačavanje teških droga, nedavna zapijena 16 tona kokaina skrivenoga u limekama u kojima su trebale biti mase za popravke zidova svjedoči upravo suprotno. To je ujedno najveća zaplijena u Europi dosad. Europa je tržište u cvjetanju zbog nekoliko razloga, ponajviše zbog činjenice da ne izdvaja toliko novca za rat protiv droge poput recimo Amerike. Iz Južne Amerike kokain tako kontejnerima stiže u eropske luke. Mada još nema službenih podataka o količinama koje dospijevaju do krajnjih korisnika te utjecaju mjera na konzumaciju, po nedavnim se zaplijenama čini kako droga nesmetano putuje, a Europa joj je Meka te Deutche Welle donosi i svjedočenje korisnika koji kokain dobiva “kokainskim taksijem”. Deutsche Welle

23.09.2020. (00:30)

Bijeli kontinent

Kokain u Europi nikad dostupniji i nikad čišći

Raspoloživost kokaina u Europi na nezapamćenoj je razini, objavio je Europski centar za monitoring droga i ovisnosti o drogama. Već deset godina raste čistoća kokaina, dok maloprodajna cijena ostaje stabilna. 2018. je zaplijenjeno rekordnih 181 tona kokaina, više od 40 tona više nego 2017., godine koja je također bila rekordna. Kokain je 2018. koristilo 4,3 milijuna Europljana i druga je najpopularnija droga u Europi nakon kanabisa. Najviše se kokain konzumira u Britaniji. Inače, za karantene su dileri počeli dostavljati.