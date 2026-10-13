Piše nam se bijelo

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Velika istraga Guardiana: Latinoamerički karteli šire mrežu i djeluju u najmanje 12 europskih zemalja
Četveromjesečna istraga Guardiana otkrila je da su latinoamerički karteli (poput Sinaloe, CJNG-a i PCC-a) prisutni u najmanje 12 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku. Surađuju s lokalnim mafijama, a između 2014. i 2024. zaplijenjena količina kokaina u Europi skočila je za 471 posto. Proizvodnja kokaina u Južnoj Americi dosegnula je rekordnih 4.100 tona godišnje. Europa je kartelima postala ključno i najprofitabilnije tržište, znatno isplativije od SAD-a, te čini četvrtinu globalne potrošnje. Prema podacima Europola, od najopasnijih kriminalnih mreža koje djeluju u Europskoj uniji, čak 149 ih je izravno povezano s latinoameričkim kartelima. Večernji