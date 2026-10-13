Piše nam se bijelo

Mnogi razlog uspjeha filma vide u tome da publika u posljednje vrijeme obožava i traži originalne priče. Tako je i hororac “M3GAN”, koji je također producirao Universal, postigao veliki uspjeh, zaradivši više od 173 milijuna dolara, iako su imali budžet od samo 12 milijuna dolara. Inače, “kokainski medvjed” poznat je i kao “Pablo Eskobear”, a Elizabeth Banks snimila je film po scenariju Jimmyja Wardena, kojeg je pak inspiriralo otkriće mrtvog medvjeda 1985. godine u nacionalnoj šumi Chattachoochee u američkoj saveznoj državi Georgiji. Warden je rekao da je film njegova uvrnuta fantazija o tome što je želio da se stvarno dogodilo nakon što je medvjed pojeo sav kokain. U filmu glume Keri Russell, O’Shea Jackson, ali i Ray Liotta, koji je preminuo u svibnju. Ovo je ujedno jedna od njegovih zadnjih filmskih uloga. Tportal