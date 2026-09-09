Pustinja, ali nešto zelenija
Veliki zeleni zid: Afrička inicijativa za obnovu Sahela i borbu protiv pustinje
Afričke zemlje provode “Veliki zeleni zid”, jedan od najvećih ekoloških projekata u povijesti, vrijedan 8.000 kilometara kroz pojas Sahela. Pokrenuta 2007. godine, ova inicijativa ne stvara neprekinutu šumu, već obnavlja degradirane ekosustave, zaustavlja širenje pustinje i potiče održivu poljoprivredu. Dosad je obnovljeno oko 30 milijuna hektara zemljišta. Plan do 2030. obuhvaća obnovu 100 milijuna hektara, uklanjanje 250 milijuna tona emisija te otvaranje 10 milijuna zelenih radnih mjesta. Projekt uspješno spaja zaštitu okoliša i gospodarski oporavak regije. N1