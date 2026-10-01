Žlicom za mentalno zdravlje
Veza između brze hrane i depresije: Znanstvenici traže opsežnije istraživanje
Znanstvenici sa Sveučilišta u Kaliforniji pozivaju na šira istraživanja veze između brze hrane i depresije nakon što je dvadeset pacijenata izvijestilo o ublažavanju simptoma. Nakon što su unos ultraprerađene hrane smanjili za više od 85 posto, sudionici su zabilježili značajna poboljšanja u raspoloženju. Istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Psychiatry sugerira da brza hrana negativno utječe na crijeva i mozak. Iako ovi preliminarni rezultati potvrđuju izvedivost daljnjih testova, stručnjaci naglašavaju potrebu za opsežnijim studijama koje će obuhvatiti utjecaj makronutrijenata, aditiva i cjelokupnog zdravlja probavnog sustava na mentalno zdravlje. HRT