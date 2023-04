Svemirska kompanija britanskog milijardera Richarda Bransona

Virgin Orbit, privatna svemirska kompanija, koju je pokrenuo britanski milijarder Sir Richard Branson, nedavno je planirala obaviti prvo lansiranje jedne orbitalne rakete s europskog tla. Za to su dobili regulatorno odobrenje, imali spremnu raketu LauncherOne, lansirnu rampu su postavili pod krilo modificiranog Boeinga 747, pa najavili i otvaranje prve europske svemirske luke na jugu Engleske. No, lansiranje nije prošlo kako je bilo očekivano, raketa im se raspala nedugo nakon odbacivanja prvog stupnja, pa je taj tehnički kvar značio i neslavni kraj misije “Start Me Up”. Kako bi smanjili troškove poslovanja, Virgin Orbit je objavio da će otpustiti 85 posto zaposlenika (675 ljudi) zbog nemogućnosti pronalaska novih izvora financiranja. Bransonova kompanija Virgin Investments dala je Virgin Orbitu 10,9 milijuna dolara za otpremnine i druge troškove vezane uz otpuštanja – sve to koštat će kompaniju oko 15 milijuna dolara. Bug