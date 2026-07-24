Sve se bojimo

Premijer Andrej Plenković najavio je na Gospodarsko-socijalnom vijeću nove porezne izmjene za obrtnike, iznajmljivače i građane izvan sustava PDV-a. Najznačajnija novost je ukidanje poreza na mirovine za 580.000 umirovljenika. Vlada nastavlja antiinflacijske mjere i cilja na prosječnu plaću od 1.600 eura do 2028. godine. Dok poslodavci pozivaju na oprez kako se ne bi kažnjavalo ulaganje, sindikati upozoravaju da inflacija i dalje smanjuje realnu vrijednost radničkih plaća. remijer je izričito naglasio da većina obrtnika neće osjetiti negativne posljedice te da je rješenje za one izvan sustava PDV-a “pravedno”. Poslovni