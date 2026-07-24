Vlada najavljuje porezne reforme: Rast plaća, ukidanje poreza za 580.000 umirovljenika i nova pravila za obrtnike - Monitor.hr
Danas (08:00)

Sve se bojimo

Vlada najavljuje porezne reforme: Rast plaća, ukidanje poreza za 580.000 umirovljenika i nova pravila za obrtnike

Premijer Andrej Plenković najavio je na Gospodarsko-socijalnom vijeću nove porezne izmjene za obrtnike, iznajmljivače i građane izvan sustava PDV-a. Najznačajnija novost je ukidanje poreza na mirovine za 580.000 umirovljenika. Vlada nastavlja antiinflacijske mjere i cilja na prosječnu plaću od 1.600 eura do 2028. godine. Dok poslodavci pozivaju na oprez kako se ne bi kažnjavalo ulaganje, sindikati upozoravaju da inflacija i dalje smanjuje realnu vrijednost radničkih plaća. remijer je izričito naglasio da većina obrtnika neće osjetiti negativne posljedice te da je rješenje za one izvan sustava PDV-a “pravedno”. Poslovni


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26.09.2024. (10:00)

Sve za naše ljude, osim za one koji su ostali

Perković: Porezno oslobođenje za povratnike izaziva nezadovoljstvo kod građana

Najavljene porezne izmjene uključuju oslobađanje povratnika i potomaka iseljenika od plaćanja poreza na dohodak na pet godina, što izaziva žustre rasprave. Građani negoduju zbog potencijalne nepravde prema onima koji nisu iselili i koji redovito plaćaju porez. Iznosi ušteda povratnicima mogu doseći desetke tisuća eura, ovisno o bruto plaći i lokaciji povratka. Mnogi smatraju da je mjera nepravedna i diskriminatorna prema onima koji su ostali u Hrvatskoj, jer povratnici koriste iste javne usluge bez jednakog doprinosa. Branimir Perković za Index.

26.10.2016. (12:10)

Prosječni plač

Radniku s 15.000 kuna plaća raste 1.000 kuna, radniku s 5.500 kuna – 0 kuna!

Samcu s plaćom od 15.000 kuna pa naviše poreznim izmjenama koje sprema ministar Marić plaća će porasti za oko tisuću kuna, ocu dvoje djece s prosječnom plaćom od oko 5.500 kuna ili manjom plaća neće porasti niti kunu. Općenito plaća će najviše porasti onima s najvišim plaćama i samcima, a radnicima s nižim plaćama i onima s više djece porast će vrlo malo ili ništa. T-Portal