Vodič kroz prirodne bazene: Ekološko kupanje bez kemikalija - Monitor.hr
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Ljudima i žabama ulaz slobodan

Vodič kroz prirodne bazene: Ekološko kupanje bez kemikalija

Prirodni bazeni koriste biljni ekosustav i šljunak umjesto kemikalija za filtriranje vode. Iako su skuplji za ugradnju (75.000 – 150.000 $) i zahtijevaju više prostora zbog posebne zone za filtraciju, s vremenom štede novac na održavanju. Ekološki su prihvatljivi, ne nadražuju kožu i oči te privlače divljinu. Ugradnja uključuje iskop s blagim nagibom, postavljanje folije i šljunka te izgradnju prilaza (npr. mola). Za čišćenje vode kombiniraju se četiri vrste biljaka: izronjene, podvodne, plutajuće i rubne. Idealni su za ljubitelje prirodnog izgleda u dvorištu. The Spruce


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