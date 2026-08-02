Ljudima i žabama ulaz slobodan
Vodič kroz prirodne bazene: Ekološko kupanje bez kemikalija
Prirodni bazeni koriste biljni ekosustav i šljunak umjesto kemikalija za filtriranje vode. Iako su skuplji za ugradnju (75.000 – 150.000 $) i zahtijevaju više prostora zbog posebne zone za filtraciju, s vremenom štede novac na održavanju. Ekološki su prihvatljivi, ne nadražuju kožu i oči te privlače divljinu. Ugradnja uključuje iskop s blagim nagibom, postavljanje folije i šljunka te izgradnju prilaza (npr. mola). Za čišćenje vode kombiniraju se četiri vrste biljaka: izronjene, podvodne, plutajuće i rubne. Idealni su za ljubitelje prirodnog izgleda u dvorištu. The Spruce