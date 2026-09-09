Što ima novo u budućnosti i zašto opet kasnimo?
Vratila se Explora: Novi početak
Nakon ljetne stanke i početka nove školske i radne godine, omilkjeni Explorijanci fokusirani su na promjene koje nosi jesenski “novi početak”, s naglaskom na to kako se društvo nosi s ubrzanim tehnološkim i obrazovnim izazovima. Škole i dalje pripremaju djecu za prošla vremena, umjesto da ih uče kritičkom razmišljanju, prilagodljivosti i radu s novim tehnologijama. Razmatraju kako umjetna inteligencija i automatizacija mijenjaju svakodnevicu i tržište rada. Korado ističe da nam slijede velike strukturalne promjene te da će preživjeti oni koji se znaju kontinuirano prilagođavati, dok će klasični sustavi zaostajati. Dotaknuli su se aktualnih znanstvenih novosti, istraživanja svemira i klimatskih izazova, uz poruku da se problemi ne mogu rješavati samo “praznim pričama” već konkretnim ulaganjem u znanost i edukaciju. HRT