Gdje arhitektura pleše s prirodom
Waldspirale: Hundertwasserovo spiralno čudo sa zelenim krovom
Waldspirale u Darmstadtu, dovršena 2000. godine, stambeni je kompleks u obliku slova U koji sadrži 105 stanova, kafić, bar i parkiralište. Dizajnirao ju je umjetnik Friedensreich Hundertwasser, a izvela tvrtka Bauverein Darmstadt uz arhitekta Heinza M. Springmanna. Zgradu krasi dijagonalni zeleni krov prekriven travom, cvijećem i drvećem, koji se poput rampe uzdiže do 12. kata. Prepoznatljiva je po šarenoj fasadi bez pravilne mreže i neobičnim prozorima koji “plešu izvan reda”, iz kojih nerijetko raste drveće. Unutarnje dvorište nudi dječje igralište i umjetno jezero za ugodan boravak stanara. Putni kofer, Art, craft & architecture