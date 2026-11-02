Čudna strana interneta
Wikipedijine neuobičajene stranice: Vodič kroz najneobičnije kutke enciklopedije
Wikipedia sadrži službeni popis neobičnih članaka koji obuhvaća bizarne događaje, ljude i fenomene s cijelog svijeta. Ova zbirka služi kao riznica fascinantnih trivija i manje poznatih činjenica koje izlaze iz okvira standardnih enciklopedijskih tema. Na popisu se mogu pronaći primjeri neobičnog ljudskog ponašanja, rijetki prirodni fenomeni, bizarne povijesne zgode te geografske anomalije i apsurdi. Iako se radi o zabavnom sadržaju, stranice zadržavaju visoke standarde provjere izvora, nudeći pouzdane i zanimljive informacije o najčudnijim aspektima naše stvarnosti. Primjer: Jeste li znali za pizza farme, gdje se svi sastojci ovog jela proizvode na jednom mjestu?