Wikipedijine neuobičajene stranice: Vodič kroz najneobičnije kutke enciklopedije - Monitor.hr
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Čudna strana interneta

Wikipedijine neuobičajene stranice: Vodič kroz najneobičnije kutke enciklopedije

Wikipedia sadrži službeni popis neobičnih članaka koji obuhvaća bizarne događaje, ljude i fenomene s cijelog svijeta. Ova zbirka služi kao riznica fascinantnih trivija i manje poznatih činjenica koje izlaze iz okvira standardnih enciklopedijskih tema. Na popisu se mogu pronaći primjeri neobičnog ljudskog ponašanja, rijetki prirodni fenomeni, bizarne povijesne zgode te geografske anomalije i apsurdi. Iako se radi o zabavnom sadržaju, stranice zadržavaju visoke standarde provjere izvora, nudeći pouzdane i zanimljive informacije o najčudnijim aspektima naše stvarnosti. Primjer: Jeste li znali za pizza farme, gdje se svi sastojci ovog jela proizvode na jednom mjestu?


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Sretan joj 20. rođendan! Hrvatska Wikipedia ima šanse opet biti pouzdana

Hrvatska Wikipedia, točnije Wikipedia na hrvatskom – jer se izdanja klasificiraju prema jeziku koji koriste, a ne geografskim granicama ili nacionalnosti, danas sadrži 213.898 članaka koji su ukupno uređivani 6,57 milijuna puta i 287.446 registriranih korisničkih računa od kojih je 590 aktivnih (napravili su bar nešto na Wikipediji u posljednjih 30 dana). Dugi niz godina hrvatskom Wikipedijom vladali su administratori koji su je pretvorili u desničarsko glasilo problematičnog pristupa sadržaju, posebno povijesnom. Po pristranoj uređivačkoj politici i nepouzdanosti informacija hrvatska Wikipedija je jedinstvena u svijetu. No, nakon što je “posao” uređivanja preuzela određena grupa ljudi, situacija je osjetno bolja. U Hrvatskoj wiki entuzijasta, koji su aktivni urednici i redovito dolaze na okupljanja zajednice, ima oko 20-30, još oko 50 njih koji su aktivni i povremeno dolaze i stotine njih koji aktivno uređuju samo onaj dio Wikipedije koji se odnosi na njihov interes. Netokracija

17.11.2022. (20:00)

Zabavna i poučna

Wikipedia novim opcijama želi privući nove suradnike i učiniti proces uređivanja zabavnijim

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