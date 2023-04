Malo mračniji disco

Njihov debitantski album ni u kom slučaju ne daje naslutiti kako se garaža vraća u prve redove hrvatskog rocka; riječ je, dapače, o žanru koji danas teško da može biti dalje od ukusa i interesa šire publike, ali bi mogao i trebao zainteresirati sve kojima se sviđa ono što sviraju, primjerice, Erotic Biljan & His Heretics ili Detroit Groove Gang. Kick It Out je i prije izlaska izazvao više medijske pozornosti nego bilo što iz radionice Heretika i Groove Ganga, i to zahvaljujući svom frontmenu Miranu Kurspahiću, čije brojne ‘profesije’ i područja interesa (prvenstveno gluma) povremeno završe i na teritoriju zanimljivom i mainstream medijima. No, ovih jedanaest pjesama zaslužilo je da ih se čuje, usprkos mjestimičnim nedostacima. Ravno do dna